Kamara atras sa pagratsada ng Cha-cha

SA halip na ngayong buwan, posi­bleng sa Mayo na aprubahan ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang re­solusyon para sa pag-amiyenda ng 1987 Constitution.

Sa panayam matapos ang face-to-face flag raising ceremony kahapon, sinabi ni Speaker Lord Allan Jay Velasco na pagbibigyan ang lahat ng kongresista na nais na magsalita kaugnay ng panukalang Charter change (Cha-cha).

“I have to talk to (Cons­titutional amendments committee) Chairman (Alfredo) Pido Garbin first but actually I see fini­shing the Charter change before the end of May… finish in the House,” ani Velasco.

Nauna rito, sinabi ni Garbin na target ng Kamara na maaprubahan ang Resolution of Both Houses No. 2 bago o sa Marso 24, ang huling araw ng sesyon bago ang break sa Marso 27.

“Hindi pa kailangan i-rush ngayon because we still have a year to do it. We’ll just try to hear out all the members who have questions regarding the cha-cha para mabigyan lahat ng pagkakataon na makapagtanong,” dagdag pa ni Velasco.

Nasa period of interpellation and debate ang RBH 2. (Billy Begas/Eralyn Prado)