Kamara abangers sa ‘knockout punch’ ni Pacman

Umaasa si Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite na makakapagbigay ng knockout punch si Sen. Manny Pacquiao sa laban sa korapsiyon.

Ayon kay Gaite dahil kumasa si Pacquiao sa hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte na maglabas ng ebidensiya sa alegasyon ng korapsiyon dapat nitong hayaan ang pagsasagawa ng imbestigasyon.

“We would also like to ask the president, ngayong sinimulan na ni Sen. Pacquiao ang pagtugon sa kanyang hamon, itutulak rin ba niya ang imbestigasyon sa kanyang mga tao? Susuportahan ba niya itong pagsisiwalat sa katiwalian o tututok pa rin siya sa pagbira kay Sen. Pacquiao dahil nakikita niya ito bilang isa sa posibleng kalaban ng kanyang manok sa eleksiyon?” tanong ni Gaite.

Ikinatuwa rin ni Gaite na hindi umurong si Pacquiao sa hamon ng pangulo at handa na patunayan na hindi siya sinungaling.

“Mukhang handang-handa naman si Sen. Pacquiao na harapin ang hamon ng pangulo,” dagdag pa ni Gaite. (Billy Begas)