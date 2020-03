Kamandag ni Alan ‘di uubra kay Sara

UMALMA si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa ginawang pagsibak ni House Speaker Alan Peter Cayetano kay Davao City Rep. Isidro Ungab bilang chairman ng House Committee on Appropriations.

“The ouster of Ungab was grossly unacceptable as it is disadvantageous to the Duterte administration’s reform agenda for the Filipino people and the country,” diin ng anak ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

Si Ungab, miyembro ng Hugpong ng Pagbabago (HNP) ni Sara, ay tinanggal bilang pinuno ng committee on appropriations dahil ito umano ang nagsumbong kay Pangulong Duterte at sa Department of Budget and Management (DBM) sa P80B pork insertion sa 2020 national budget.

Bukod kay Ungab, sinipa rin si Oriental Mindoro Rep. Salvador Leachon, kilalang kaalyado ni Marinduque Rep. Lord Allan Velasco, bilang head ng House of Representatives Electoral Tribunal (HRET).

Nalulungkot si Mayor Sara sa sinapit ni Ungab dahil ‘good soldier’ ito ng kanyang amang si Pangulong Duterte.

Itinanggi naman ng alkalde na may kinalaman siya sa tangkang kudeta kay Cayetano.

Matatandaan na si Mayor Sara ang nagpatanggal noon kay Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez bilang Speaker ng 17th Congress. Pinalitan siya noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

Matapos ang ginawang pagbalasa sa Kamara, pinulong naman ni Ca­yetano ang kanyang mga kaalyado.

“As I said last week, ‘yong hindi kaya na suportahan ako, umalis muna bumalik na lang sila kapag si Velasco na, ‘di ba,” saad ni Cayetano sa isang ambush interview.

“They are more interested in funds, intrigues, etcetera here rather than getting things done,” dagdag pa niya.

Tiniyak din ni Cayetano na hindi siya kapit-tuko sa puwesto at handa siyang bumaba tulad ng napagkasunduang hatian ng termino kay Velasco.

“Huwag kang (Velasco) matatakot na hindi ka magiging Speaker kasi kung ‘yan talaga ang gusto ng Presidente, he is the head of our coalition, mangyayari ‘yan,” pagtiyak ng lider ng Kamara. (JC Cahinhinan/Eralyn Prado)