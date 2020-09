Kalusugan ni Parojinog kakalkalin ng NBI

Pinabubusisi ni Justice Secretary Menardo Guevarra sa National Bureau of Investigation (NBI) ang kondisyon ng kalusugan ng high-profile inmate na si dating Ozamiz City councilor Ricardo ‘Ardot’ Parojinog bago ito natagpuang patay sa loob ng kanyang selda.

Kasunod ito ng pahayag ni Northern Mindanao police director P/BGen. Rolando Anduyan na ang dahilan ng pagkamatay ni Parojinog ay cardiopulmonary arrest o atake sa puso.

“I have already discussed this matter with OIC NBI chief Distor, we agreed to let our field operatives do some initial fact-checking,” ayon kay Guevarra.

Aalamin ng NBI kung si Parojinog ay may sakit na bago siya dumating sa Ozamis. Dagdag ni Guevarra, “I will leave it to the OIC chief to determine who will make this preliminary inquiry. I have requested him to advise me of their initial findings asap.”

Una ng sinabi ng kapulisan na walang naganap na foul play sa pagkamatay ni Parojinog.

Si Parojinog ay nakatakfa sanang dumalo sa pagdinig ng korte pero natagpuan itong patay sa loob ng kanyang selda nitong Biyernes.

Nabatid na si Parojinog ay nakadetine sa PNP Custodial Center mula pa noong 2018 at kapatid rin ng napaslang na Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog, Sr., nang isilbi ng mga pulis ang warrant of arrest laban dito noong 2017. (Juliet de Loza-Cudia)