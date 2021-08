Kalsada sa Maguindanao tinaniman ng bomba, dagdag-checkpoint kinasa

MAGTATAYO pa ng dagdag na military-police checkpoints sa Datu Blah Sinsuat (DBS) sa Maguindanao kasunod ng bigong roadside bombing noong Martes ng hapon.

Nakita ng mga sundalo at bomb experts mula sa 6th Infantry Division ng Philippine Army ang bomba sa tulong ng mga sibilyan.

Maayos nila itong na-deactivate kung saan may tatlong hand grenades ang nakatanim sa highway ng coastal town, ayon sa kanilang tagapagsalita na si Lt. Col. John Paul Baldomar.

“Fortunately, nobody was hurt in the attempt,” sinabi ni Baldomar.

Sa hiwalay na panayam, sinabi ni DBS Mayor Marshall Sinsuat na may tatlong fragmentation grenades na nakita ang mga sibilyan sa national highway ng Barangay Pura alas-2:00 ng hapon.

“The police and military are still determining who could be behind the foiled grenade attack,” sabi nito, sabay sabi na ang sibilyan ang mga nakakita ang nagbigay ng tips kaugnay dito.

Kasunod nito ay inatasan ni Sinsuat ang mga residente na maging alerto para mapigilan ang mga nagnanais na istorbohin ang kanilang kapayapaan. (Kiko Cueto)