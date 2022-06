Kaloka ang rebelasyon: Princess umaming nagpalaglag

Punung-puno ng isyu ang mga rebelasyon sa Instagram ng dating aktres na ngayon ay nurse sa US na si Princess Punzalan.

Sa selfie video ni Princess ay siniwalat niya ang mga pinagdaanan sa kanyang mga nakaraang pag-ibig.

Pasabog ang unang bungad niya kung saan binahagi niyang pinalaglag niya ang buhay sa kanyang sinapupunan. Inamin niyang nagpa-abort siya noong teenager pa lang siya.

Ang pagpapalaglag daw ang dahilan kung bakit hindi na nagkaanak si Princess. Kaya hindi rin daw nagtagal ang mga nagdaan niyang buhay may-asawa.

“When I was 15 (years old) I got pregnant, I had an abortion because I was afraid of my Mom. Because the guy wouldn’t stand up for the baby!” sabi ni Princess.

Ang tinutukoy niyang Mom ay ang yumaong Helen Vela, na isang sikat na TV host/radio broadcaster, actress, drama anthology producer noong dekada 80’s.

“And then at 19 (years old) I found the guy who would marry me. For 4 and half years, we tried, I didn’t get pregnant. That marriage dissolved.

“And in my mid 30’s I found a man who would marry me and love me. We tried for 10 years but I didn’t get pregnant.

“We tried different kinds of ways to get pregnant. I didn’t!” patuloy na kuwento pa ni Princess.

Sa puntong ito unti-unti nang nagiging emosyonal si Princess at napaluha, lalo na nang nagpahayag siya ng kasiyahan sa pagkakaroon niya ng anak by adoption o pag-ampon.

“So we adopted. It was a long hard climb to finally find a match. I’m so grateful that the birthmom didn’t decide to kill her.

“So, right now I’m so happy with my daughter. I’m very grateful that she’s in my life,” sambit pa ni Princess.

Posibleng may kinalaman sa pinag-uusapang abortion at ang batas na nagbibigay karapatan sa mga babaeng ipaglaglag ang buhay sa kanilang sinapupunan ang mensaheng ito ni Princess.

Malinaw sa testament ni Princess, na malaki ang naging epekto sa kanyang reproductive organ nang maagang abortion kaya hindi na ito nabuntis, nagkaanak.

Isa sa mga controversial celebrity noong kadalagahan niya si Princess, nang magkaroon sila nang romantic relationship na noon ay drummer at struggling comedian pa lang na si Willie Revillame.

Tamad kasi: John Lloyd laos sa social media

Super tamad si John Lloyd Cruz sa social media. Kaya napag-iiwan talaga siya ng mga aktor na mas bata sa kanya.

Madalang mag-post ang aktor ng mga ganap sa kanyang personal na buhay, o kahit sa kaganapan ng kanyang showbiz career.

At kung napagtitripan naman ng aktor ang sumulpot sa nstagram, nagpu-promote lang siya ng iniendorso niyang product.

Sa isang psot niya ng multi-vitamin capsule, umabot lang sa 96 ang comment at 14,000 lang ang like. Malayong-malayo sa mga milyon na hinahamig ng ibang batang artista.

Pero tamad nga kasi siya, at buwan kung magparamdam ang aktor sa IG.

NI hindi nga siya naga-update ng mga eksena nila ng anak na si Ellias, na nag-birthday kamakailan.

Nag birthday rin siya noong June 24, pero wala siyang post.

Well, choice naman niya `yon, pero sa ngayon kasi, ang social media ang basehan ng mga netizen, lalo na ng mga client, para mabigyan ng project o biyaya ang mga artista na may malaking follower.

Sey niyo Jackie, Ina? Kobe, Erika todo lambingan sa Indonesia

May dapat linawin sina Erika Rae at Kobe Paras. Naglabasan na nga ang mga photo nila sa Instagram na kuha sa Bali, Indonesia.

Si Kobe ay anak ni Jackie Forster kay Benjie Paras. Si Erika ay anak ni Ina Raymund.

Sa mga naglabasang photo, nakayakap nang mahigpit si Kobe kay Erika.

Ang ulo ni Kobe ay nakapatong sa balikat ni Erika habang ang isang braso niya ay nakayakap sa dalaga.

Naka-string bikini top si Erika at topless naman si Kobe.

Si Erika mismo ang kumuha ng selfie photo.

Sabi ni Kobe, “From Bali with Love.”

Pero walang anumang indikasyon sa komento ni Erika sa post at sagot ni Kobe na may relasyon na sila.

Pinuri lang ni Erika si Kobe sa kanyang mga shot.

“U got a great photographer,” sabi ni Erika.

“@erikarae.p yes I really do! Thank you Ms. Photographer,” sabi naman ni Kobe.

Anyway, hindi makapag-komento ang mga netizen sa post ni Kobe dahil limitado lang ito sa kanyang mga selected friends.