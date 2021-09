Kalkal PPE ng PNoy admin, panligaw sa DBM scandal – Leni

Ginagamit lang umanong diversionary tactic ng administrasyon ang paghukay sa procurement ng personal protective equipment (PPE) ng administarsyong Aquino noong 2016-17 upang mapagtakpan ang kanilang gawain.

Sa lingguhang programa sa radyo, ipinagtanggol ni Vice President Leni Robredo ang PNoy administration at sinabing napakahinang alibi umano ang isyu ng PPE para mapagtakpan ang ginagawa ng administrasyon.

Matatandaang kamakailan ay kinuwetsyon ni Presidential spokesman Harry Roque ang PNoy administration dahil sa pagbili nitong PPE na may halagang P3,000 kada set habang ang PPE na binili ng administrasyong Duterte ay P1,700 kada set.

“Napaka-lame attempt naman nito para i-divert ‘yong usapan, ayon ‘yong una. Ang number two, ang kaibahan noon sa ngayon, aside from the fact na high-end ‘yon, dumaan ‘yon sa public bidding,” paliwanag ni Robredo.

“Pangatlo, ‘yong supplier… parang established na siya, 1980s pa, established na siya na ito na ‘yong negosyo niya. In fact, even before, talagang nag-di-deal na siya with DOH, established na negosyo niya, noong hinanap ngayon, nagpa-interview kaagad may maayos na opisina rito,” paliwanag pa ng pangalawang pangulo.

Sa kabila rin ng akusasyon ni Roque ay wala rin umanong nakitang anomalya ang Commission on Audit (COA) sa PPE deal ng administrasyong Aquino.

Kabaligtaran umano ayon kay Robredo ang PPE procurement ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan napakaraming isyu sa bilyon-bilyong pisong kontrata nito sa Pharmally Pharmaceutical Corporation.

“Mga P10 billion pero bagong organized ‘yong kompanya. Napakababa ng capitalization. Parang ‘yong only economic activity niya itong deal with the government. Tapos walang opisina. Tapos, ‘yong mga tao pa na kabahagi nong kompanya ay meron criminal record sa Taiwan. In fact, mayroong mga warrant of arrest na pending,” paliwanag ni Robredo. (Edwin Balasa)