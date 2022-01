Kaligtasan ng mga bata, guro vs Omicron tutukan!

Kasunod ng muling pagpapataw ng Alert Level 3 sa Metro Manila dahil sa tumataas na kaso ng Omicron variant, mariing nananawagan ang inyong lingkod na itaguyod at tutukan ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral.

Bagama’t hindi pinahihintulutan sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 ang face-to-face classes sa basic education, nananatili pa rin ang panganib sa mga guro at mag-aaral lalo na’t patuloy na kumakalat ang nakakahawang Omicron variant. Kaya dapat ay magsagawa ng regular na COVID-19 testing sa ating mga guro, lalo na’t patuloy silang nagtatrabaho sa kabila ng pagsuspinde sa face-to-face classes.

Para maprotektahan naman ang mga mag-aaral ay kailangang paigtingin ng pamahalaan ang pagbabakuna ng mga kabataang may edad na 12 hanggang 17. Sa isang pagdinig sa Senado na isinagawa noong Disyembre 17, iniulat ng Department of Health (DOH) na may 7.1 milyon sa 12.7 milyong mga kabataang may edad na 12 hanggang 17 ang nakatanggap na ng isang dose ng COVID-19 vaccine. Samantala, may 2.7 milyon naman ang itinuturing nang fully vaccinated.

Kamakailan ay hinimok ng inyong lingkod ang mga local government units (LGUs) na simulan ang paghahanda sa pagbabakuna ng mga batang mas bata sa 12 taong gulang. Ngayong buwan ay inaasahang mababakunahan na ang mga kabataang may edad na lima hanggang 11.

Kahit na ipagpapaliban muna natin ang face-to-face classes sa Metro Manila, mahalaga pa rin ang pagsasagawa ng regular na COVID-19 tests para sa mga guro upang maiwasan natin ang hawaan sa mga paaralan. Para sa mga kabataan naman, ang bakuna ay magbibigay ng dagdag na proteksyon lalo na kung dumating ang panahong makakabalik na sila sa kanilang mga paaralan.

Sa mga lugar at paaralan namang nananatili sa Alert Level 2, dapat na magpatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang hawaan sa mga mag-aaral at guro. Kabilang dito ang pagsasagawa ng contact tracing at pagkakaroon ng sapat na mga pasilidad para sa sanitation.

Sa kabila ng muling pag-akyat ng mga kaso ng COVID-19 at pagkalat ng nakakahawang Omicron variant, mahalaga na ating ipatupad ang lahat ng hakbang upang maprotektahan ang ating mga mag-aaral at mga guro upang hindi sila magkasakit.

Bilang chairman ng Committee on Basic Education, Arts and Culture sa Senado, ito ang inaantabayanan at patuloy na titiyakin ng inyong lingkod.