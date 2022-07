Kalidad ng tubig sa Manila Bay, tumaas

Patuloy ang pagtaas ng kalidad ng tubig sa Manila Bay bunsod ng patuloy na rehabilitasyon sa mga ilog at daluyan ng tubig sa paligid ng baybayin, ayon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Ayon sa DENR Environmental Management Bureau-National Capital Region (EMB-NCR), bumaba sa 2,400 most probable number per 100 milliliters (MPN/100ml) ang fecal coliform level o antas ng bacteria sa baybayin malapit sa US Embassy noong Hunyo ng taong ito kumpara sa naitalang 7,100 MPN/100ml noong 2021.

Nagtala rin ng mababang lebel ng bacteria ang dalawang water quality monitoring station malapit sa Dolomite Beach ng mula 7,300 MPN/100mL na bumagsak sa 1,700 MPN/100ml at mula 10,200 MPN/100ml na bumaba sa 2,100 MPN/100ml.

Samantala, bumaba rin ang lebel ng bacteria sa bahagi ng Malabon-Navotas-Tullahan-Tinajeros River System mula 3.7 billion MPN/100ml at naging 4.8 million MPN/100ml na lang gayundin ang tubig malapit sa Navotas Fishport ng mula 920,000 MPN/100m pababa sa 9,200 MPN/100ml. (Riz Dominguez)