Kalei tampisaw sa dagat

MULING naglublob sa tubig-dagat si F2 Logistics Cargo Movers ace spiker Kalei Mau habang sinusulit ang panahon kasama ang pamilya at mga kaibigan sa Hawaii.

Sa kanyang latest Instagram post, makikitang masayang nagtatampisaw sa malinis at malinaw na tubig ang dalaga.

“Let’s normalize Mondays being the best day of the week,” caption ni Mau sa kanyang post.

Umuwi muna sa Hawaii ang balibolista dahil pahinga ang Philippine SuperLiga dulot pa rin ng pandemic coronavirus. (Ferdz Delos Santos)