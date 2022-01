Kalei inirampa bagong dyowa

LANTARAN na ngayong inamin ni volleybelle Kalei Mau kung sino ang bagong nagpapatibok sa kanyang puso.

Sa kanyang Instagram post ay ala-Jollibee niyang ibinida ang bago niyang dyowa na halos isang taon na rin aniyang nagpapakilig sa kanya.

“I’m ready and happy to introduce you to the Man that’s been making me smile for almost a year now,” ayon sa caption ng F2 Logistics Cargo Movers at Philippine national women’s team member na si Mau.

Bago pinasilip ni Kalei ang mukha ng bago niyang lovelife ay matagal-tagal din siyang single o walang sini-share na partner sa kanyang account dahil pinili nitong maging pribado muna upang tantanan ng mga `Marites.’ (Aivan Episcope)