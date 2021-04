Kalei ‘diwata’ sa kagubatan

PARANG diwata na namamasyal sa kagubatan at sa talon ang seksing balibolista na si Kalei Mau.

Tunay na hindi papakabog pagdating sa kaseksihan si F2 Logistics Cargo Movers star Kalei matapos ipasilip ang kanyang kurba habang nasa kagubatan.

Isang Instagram video ang ibinahagi ng 6-foot-1 open spiker kung saan masisilayan ang kanyang ‘pamatay’ na alindog suot ang two-piece swimsuit.

“Got my glow back @mauidiversjewelry, ” sey ng 26-year-old volleybelle, huling lumaro noong 2020 Philippine Superliga Grand Prix.

“Went on a healing hike with my best friend in the mountains that nurtures us as keiki and walked out feeling as happy as our younger selves,”

Magugunita noong nakaraang buwan, ipinarating ni Mau na muli itong magpapasiklab kasama ang F2 Logistics na aaksiyon sa darating na Premier Volleyball League Open Conference.

Makakaharap ng Cargo Movers sa torneo, inaasahang iuusog ang kanilang opening, ang 11 pang mga koponan ng liga. (JAToralba)