Kalayaan ni De Lima hiniling kay Marcos

Ang pagpapalaya kay Sen. Leila de Lima ang isa sa kahilingan ni Albay Rep. Edcel Lagman kay President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. oras na umupo na ito sa Malakanyang.

Ayon kay Lagman, dito umano masusubukan ang paninindigan ni Marcos sa hustisya at pagpapairal sa rule of law.

Mahigit limang taon umanong nakakulong si De Lima dahil lamang sa mga imbentong kaso.

“Since the president ultimately controls the prosecution of criminal cases, the public prosecutors must be directed to desist from further prosecuting De Lima for want of competent and credible evidence,” ayon kay Lagman. (Eralyn Prado)