Kalayaan 2020 kahit na COVID-19 Pandemic

Malapit na ang 12 Hunyo, ang ating Pambansang Araw na gumugunita sa proklamasyon natin ng Kasarinlan matapos ang 333 taong pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas (Na inagaw at ibinalik ng mga Amerikano noong 1946). Ito ang itinuturing nating kaarawan ng ating bansa. Subalit paano ba ito ipagdiriwang sa kabila ng mga lockdown at physical disctancing sa gitna ng pandemyang COVID-19?

Pero una sa lahat, bakit ba kailangan ang mga seremonya? Edi ipamigay na lang ang pera sa mga nangangailangan? Nakakain ba ang seremonya?

Well tanungin din natin, bakit ka ba nagsisimba? Bakit ka ba nag-eeffort magbigay ng bulaklak o regalo kapag Mothers’ Day o Fathers’ Day? Bakit pa ba nagbebertdey? Bakit pa ba tayo pumupunta sa sementeryo kapag Undas? Magkakapera ka ba kapag ginawa mo ang mga ito? Hindi. Pero ginagawa pa rin natin. Bakit?

(Una) Sa ating pangangailangan na ipahayag ang pagmamahal sa isang tao o sa isang entidad, sa kaso ng Araw ng Kasarinlan, ang ating Inang Bayan at sa mga bayaning nagbuwis ng buhay upang ipaglaban ito; at (Ikalawa) sa pangangailangan ng Nasyon bilang isang mitikal na nilalang (Ayon kay Gawlikowski, at ayon naman kay Anderson isang hinirayang pamayanan o imagined community), ang mga seremonya ay mga simbolo upang magkaisa ang mga tao tulad ng totem pole para sa mga katutubong Canadian at sa kaso ng Katolisismo—ang krus o ang banal na misa. Dahil dito napapatibay ang kanilang pananampalataya. Gayundin ang bansa, kailangang patibayin ang pagmamahal sa bayan ng mga tao. Kaya may pagtataas ng watawat sa Luneta, mga pag-aalay ng bulaklak sa mga monumento ng mga bayani, at mga parada.

At sa panahon ng pandemya, kahit hindi niyo ito nakakain, nag-iingay kayo para sa mga frontliners. Kasi tumataas ang kanilang diwa at napapasaya sila.

Sa taong ito ipinagdiriwang ang isang milestone ng mahalagang araw: Ang Pagkalaya ng Europa mula sa mga Nazi ngayong Mayo. Hindi basta-basta: 75th anniversary!!! Kaya kahit walang audience, itinuloy ng Rusya ang pagtugtog ng pambansnag awit, pag-aalay ng bulaklak sa Red Square at maliit na parada (naka-quarantine marahil ang mga sundalong nakilahok). Sa Britanya, nagkaroon ng pagtugtog ng mga marching bands ng mga awiting makabayan at isang fly past ng mga eroplano sa London. Umawit din si Katherine Jenkins kasama ng mga frontliners ng “We’ll Meet Again,” na inawit din nila noong World War 2.

Hindi napakagastos ng kanilang mga ginawa, pero touching at moving. Kaya SOBRANG HALAGA ng papel ng telebisyon at ng social media (lalo ang Presidential Communications) upang anumang simpleng seremonya ang gagawin, kung may kukunin na magpapaliwanag ng halaga ng seremonya, at magpapalabas ng mga video ukol sa mga bayani, magiging makabuluhan pa rin ang Araw ng Kalayaan sa bayan, lalo sa pagbibigay pugay sa mga bagong bayani, ang mga frontliners.