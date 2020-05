Isang mapagpalang Sabado sa ating lahat. Kamusta na ang dalawang buwang walang galaan mga Ka Trip Mo, Trip ko?

Relax lang kayo at huwag masyado mag-isip. Gawing makabuluhan lagi ang oras na kasama nyo ang inyong pamilya. Maging aware sa mga current events sa paligid. Maki balita kasama at gawing hobby na ang pag babasa ng Abante/ Abante Tonite no. 1 news on line at pakikinig at panonood ng Live na mga programa sa Abante Radyo Tabloidista.

Alam ko ang karamihan ay talagang sabik ng lumabas at makapunta sa mga lugar na gusto nila. Kaya naman ngayong nasa pandemic kayo, hayaan nyo munang ang ‘TRIP MO, TRIP KO’ ang magdala sa inyo sa mga nag gagandahang lugar.

Marami pa ang mga lugar at isla na hindi naililista bilang tourist attraction dito sa ating bansa na unti unti din naman nadidiskubre tulad na lamang ng Islang ilalahad ko ngayon.

Ang Islang ito ay nadiskubre lamang noong taong 2013 kung saan may isang malaking barko na huminto dito upang makapagpahinga ang mga sakay nito. At doon na nga nag-umpisang maging tourist destination ang Islang ito.

Ang Islang Kalanggaman ay matatagpuan sa Munisipalidad ng Palompon, Leyte. Ang islang ito ay binubuo ng puting buhangin na parang pulbos sa pino at may habang 753m.

Ang Islang ito ay masasabi mung Paraiso dahil hindi matatawaran ang ganda at linaw ng tubig dagat na nag hahalong berde at asul. Sobrang relaxing talaga mga Ka-Abante at dahil nga virgin Island ito, huwag kayo masyado mag expect ng magagandang amenities dahil meron lamang maliliit na palikuran dito at cottages. Talagang swak ito sa mga taong gusto ng katahimikan at tanging alon lamang ng dagat ang puwede ninyong marinig at sariwang hangin na malalanghap.

Ano ang masarap gawin dito sa Kalanggaman Island? Masarap mag-swimming, diving at snorkeling pa ikot dito sa Isla. Ang sosyal ng pang Instagram pictures ninyo.

Maari kayong mag overnight dito ngunit kailangan nyo magdala ng tent para may matulugan kayo at sapat na supply ng pagkain dahil walang hotel at restaurant dito. Puwede din naman makabili ng sariwang isda sa mga mangingisda nating humihinto dito at ihawin.

Limitado lamang ang pinapayagan nilang turista kada araw dito upang ma mentina ang ganda at pagiging virgin ng Islang ito. Kaya naman masasabi ko ding napaka exclusive ng pag punta mo dito at ma-enjoy mo talaga dahil hindi crowded ang Isla. Haay! Ang sarap! Magandang Isla, tahimik at malinis ang tubig dagat.

Paano pumunta dito? Magpa book kayo ng flight papuntang Ormoc City, at pagdating doon sumakay kayo ng Bus o Van na papunta sa Palampon. Pagbaba mo sa Monisipalidad na ito hanapin ang Ecotourism Office dahil doon kayo magbabayad ng Entrance fee para makapunta kayo sa Isla, at dito na din kayo maaring magrenta ng bangka.

Marami pa tayo puwedeng explore na magagandang destinasyon dito sa ating bansa. Kaya naman tangkilikin muna natin at mahalin ang sariling atin. Kayo mga Ka ‘TRIP MO, TRIP KO’ ilang tourist destination na ba ang inyong napuntahan? Ilista nyo na at ipunin ang mga memories na maari natin ikuwento sa mga susunod na henerasyon.