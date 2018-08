KaladKaren isyu kakalkalin sa Kongreso

Dahil sa mga katagang ‘bawal ang bakla’ na isinalubong ng isang tauhan ng H&J Sports Bar and Restaurant sa ko­medyanteng si KaladKa­ren Davila ay umabot sa Kamara ang usapin.

Ito’y matapos maghain ng resolusyon si Bataan Representative Geraldine Roman upang mapaimbes­tigahan sa House Committee on Women and Gender Equality ang sinapit ni Jervi Li, kilala bilang si KaladKa­ren Davila, at mga kaibigan nitong bakla.

“An investigation on this incident must be immediately conducted,” diin ng kongresista na siyang kauna-unahang transgender na naging kinatawan sa Kamara.

Nabatid na si Li at ang mga kabarkada nito ay pinagbawalan na makapasok sa H&J Sports Bar sa Poblacion, Makati noong Linggo nang mada­ling-araw dahil sa bawal daw ang bakla sa bar.

Ibinidyo pa ni Li ang insidente kung saan hinarang sila ng bouncer sa pagpasok sa bar.

Nagpaliwanag na ang manager ng bar na si Jerry Echter na nagkaroon lang ng miscommunication dahil ang pinagbabawalan lamang nila ay ang grupo ng transgender na nagnanakaw sa kanilang customer.

“Regardles if the defense is true or not, Jervi Li and company’s human dignity were debased by the unjust, inhuman and discriminatory policy especially when they were lumped with the alleged thieves who just happen to be transgenders,” diin ni Roman.

“No Filipino should ever be subjected to this kind of discrimination. This unequal treatment must stop. We cannot and should not allow similar cases to happen ever whether on the basis of SOGIE, race, religion, or for any other reason,” dagdag pa ng kongresista.

Dahil sa insidenteng ito, sinabi ni Roman na lalo pang nabigyan ng katuwiran ang pagsasabatas ng Sexual Orientation and Gender Identity and Expression (SOGIE) Equality bill.