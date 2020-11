Kala ko Chinese nananakop? Beauty queen sinusuka K-pop

Kung maraming Pilipino ay nahuhumaling ngayon sa K-pop, sinusuka ito ng dating Miss Philippines Earth na si Imelda Schweighart.

Hinikayat niya ang mga kapwa Pilipino na mahalin ang sariling kultura sa pamamagitan ng musika.

Sa mga series of Facebook post ng singer na ngayong si Imelda, prangkahan niyang sinabi na: “I hate K-pop.”

https://www.facebook.com/imee.schweighart.79/posts/1853921148092434

Sa isa pang post, sinabi niyang nawawala na raw ng mga Pilipino ang identity nito dahil sa pagpupumilit na maging Korean.

“Filipinos are losing their identity trying to be like Koreans. Konting pride, please?” sey ni Imelda.

https://www.facebook.com/imee.schweighart.79/posts/1853939898090559

“Di hamak na mas magaling namang mag-English mga Pinoy kesa Korean. Kala ko ba Chinese nananakop? I think we’re getting it wrong. Lagi na lang tayong sinasakop,” dagdag niya.

https://www.facebook.com/imee.schweighart.79/posts/1853942544756961

Dahil doon ay trending ang pangalan niya sa Twitter Philippines nitong Lunes. (IS)