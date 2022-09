‘Kakilig selebrasyon’ Sarah, Matteo 9 taon nang magdyowa

February 20, 2020 kinasal sina Matteo Guidicelli, Sarah Geronimo. Mahirap kalimutan ang kasal na `yon, dahil kasisimula pa lang ng pandemic, at di ba nga, ang daming ganap doon, na siyempre ay involved din si Mommy Divine.

Pero, ang anibersaryo pala nina Sarah, Matteo ay Sept. 16, ha! Nag-celebrate nga ang dalawa ng kanilang ika-9 anibersaryo, at naka-post `yon sa Instagram ni Matteo, na akala mo nga ay nagdi-dinner date sila, with matching drinks (ng tubig).

Makikita nga sa umpisa ng ‘reel’ na naglalakad ang dalawa na magkahawak. Titig na titig si Matteo kay Sarah na nagsasalita lang noong oras na `yon.

“9 years with the love of my life. I love you @justsarahgph,” sabi ni Matteo, with matching pulang puso.

Siyempre, umulan ng puso, pagbati sa IG post na `yon ni Matteo. Ang iba, nagsasabing sa simula pa lang na nabalitaan nilang magdyowa na ang dalawa, alam nilang sa kasal mauuwi ang lahat.

Pero, may mga nagulat din, na ganun na pala katagal ang dalawa, na siyam na taon na silang magdyowa, ha!

Happy anniversary AshMatt! (Dondon Sermino)