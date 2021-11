Kakatambay sa dagat: Nadine hindi na mukhang artista

Isang kembot na lang ay posibleng matulad na si Nadine Lustre kay Andi Eigenmann. Sunud-sunod ang posting ni Nadine sa Instagram ng mga larawan nito sa dagat, mapa-product endorsement man, personal vibes o kahit sa promo ng bago nyang single na “Wait for Me”.

Konting emote pa ni Nadine ay baka tumira na rin ito sa tabing dagat o sa isla at malamang maging magkapitbahay pa sila sa Siargao ni Andi.

Makahulugan ang mga message ni Nadine sa mga posting niya ng dagat o siya mismo sa tubig.

Sa drone top shot niya habang nasa surf board nagpahiwatig ng kapanatagan ng kanyang diwa si Nadine.

“My heart is open and satisfies,” sabi niya.

Sa isang part naman ng isla, ang caption ni Nadine ay, “If it feels like a dream then it is one.”

Sunog na sunog na nga ang balat ni Nadine sa kakabilad sa araw, pero panay pa rin ang paglulunoy nito sa dagat. May mga nagsasabi kay Nadine na hinay-hinay lang dahil hindi na siya mukhang artista, ha!

Ganitung-ganito noon si Andi na nagsimula lang bumisita at mag-surfing sa Baler, hanggang napadpad sa Siargao at nagdesisyong doon na tumira.

Sa Siargao rin natagpuan ng beauty queen na si Katarina Rodriguez ang inaasam na katahimikin at lovelife, hanggang sa mabuntis ito.

Pero kahit sa Siargao tumira, for sure hindi tatalikod sa showbiz si Nadine lalo at inaayos na ng Viva ang career calendar nito.

Sinamantala alert level 2: Anne, Erwan rumampa agad sa probinsya

Isa si Anne Curtis sa mga Pinoy na sinamtala ang alert level 2, na nagsimula nitong weekend, para makalabas ng bahay at namnamin amg fresh air.

Sunud-sunod ang posting ni Anne ng mga video, larawan na kasama ang asawang si Erwan Heussaff at anak na si Dahlia, na kuha sa isang beach.

Nagtayo ng cabana, naglagay ng mga beach matt, Cleopatra bench at doon sila nag-bonding lahat.

Nag-bonfire rin ang buong grupo at nag-grill ng marshmallow, hotdogs at iba pa.

Makikita sa video ang kasiyahan ng buong grupo sa bakasyong ito nina Anne. Syempre, ang bida sa post ay ang kanilang anak.

Jackpot sa dyowa: Kiray gustong sabunutan ng mga bading

Nagngingitngit sa inggit at napapa-‘sana all’ ang mga netizen kay Kiray Celis sa pinakabagong pagbalandra nito ng sinasabi niyang pagmamahal sa kanya ng kasintahan si Stephan Estopia.

Kinunan ni Kiray ang dyowa niya ng larawan habang nakatabi ang paper bag ng Louis Vuitton. Sa isa pang photo, hawak ni Kiray ang sandals ng LV.

Sa caption, pinagmalaki, pinangalandakan ni Kiray ang LV item na regalo sa kanya ng boyfriend. Bukod dito, binigyan din sya ng iPhone 13 ng dyowa.

“Loyal na lalake lang hiniling ko. Pero binigyan niyo ko ng lalaking may pa-iPhone 13 na may pa LV pa! Huhuhuhu! Christmas gift na daw sakin. Hahahaha i love you @stephan.estopia,” sabi ni Kiray.

Hindi bababa sa P70K ang unit ng phone 13. Ang isang strap ng LV sandals ay nagkakahalaga ng P80K.

Hindi beauty queen, hindi rin naman ubod ng ganda si Kiray, pero para siyang dyosa kung paliguan ng kanyang boyfriend ng regalo.

Kaya mababasa sa post ang mga comment na nanggigil sa inggit na mga netizen. Gusto nga siyang sabunutan ng mga bading.

Aga feeling bagets kina Matteo, Billy

Ang laking tulong kay Aga Muhlach ang bonding niya sa mga young generation actor tulad nina Matteo Guidicelli, Billy Crawford, para magbago ang pananaw niya sa buhay.

Tumaba, bumigat at tila tumanda si Aga sa itsura ng katawan niya, kaya malaking bagay na magkaroon siya ng sports bonding sa mga mas bata sa kanya.

At si Matteo, puwede na ngang bansagang “friendship ng showbiz” dahil kaya niyang makibagay, maki-bonding kahit kanino, mula sa mga bata, hanggang sa mga beterano sa showbiz gaya ni Aga.

Pare-parehong nag-post sina Matteo, Aga, Billy ng mga larawan sa kani-kanilang IG. Huminto muna sa kanilang bike trip para magpakuha ng larawan sa letter love.

Anyway, magkakasama sa show na “Masked Singer Philippines” sina Aga, Matteo, Billy.