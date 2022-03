Kakapusan sa silid-aralan solusyunan — ACT As One

Kapag nahalal sa Kongreso sa Mayo, tututukan ng ACT As One Party-list ang pagpopondo sa imprastruktura upang paliitin ang kakulangan ng classrooms ngayon ay umaabot na sa 123,994.

“Patuloy na bumababa ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Unti-unti nang nagbubukas ang ating ekonomiya. At hindi natin namamalayan, Alert Level 0 na tayo at back-to-school na ang ating mga anak,” ani Atty. Reynold Munsayac, first nominee ng ACT As One Party-list at dating PCGG chairman.

“Pero sana sa kanilang pagbabalik sa paaralan, wala nang magklaklase sa ilalim ng puno. Wala nang alternate classes na pang-umaga at panghapon kasi kulang ang classroom sa mga paaralan. Mas mainam na pagpasok ng ating mga mag-aaral, may naghihintay na mga bagong classroom,” dagdag niya.

Ayon sa datos ng DepEd, may kasalukuyang 730,389 instructional classrooms na nagagamit ang mga mag-aaral samantalang ang kabuuang enrolment ay nasa 22,707,421. Ang classroom shortage ay umaabot sa 123,994. Sa Region IV-A ang may pinakamataas na kakulangan na nasa 20.340, kasunod ng NCR na nasa 11,469 at Region III na nasa 9,984.

Sa NCR, ang mga lungsod na may may kakula­ngan sa classroom ay Taguig, Caloocan at Maynila.

Una nang nabuo ang ACT As One, isang party-list na nagsusulong ng public health at social justice, sa kasagsagan ng pandemya noong 2020 bilang tugon sa kakulangan ng suporta sa mga ospital kung saan namahagi ang grupo ng iba’t ibang tulong sa mga institutsyong pangkalusugan na noon ay nahihirapan sa dami ng kaso ng COVID.