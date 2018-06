Kakapusan ng doktor, lunasan — Angara

PINAMAMADALI na ni Senador Sonn­y Angara ang pagpapatibay ng panukala para sa pagbibigay ng medical scholarship program upang malunasan na ang kakapusan ng doktor sa Pilipinas.

“The lack and the maldistribu­tion of doctors and healthcare pro­fessional­s in the country is truly alarming. Most doctors and medical specialists are concentrated in urban centers and larger municipalities, leaving far-flung communities largely unserved,” saad ni Angara sabay diin sa agarang pagpapatibay ng Senate Bill No. 1157

Sa rekomendasyon ng World Health Organization (WHO), dapat mayroong 23 doktor, nurses at mga midwive sa bawat 10,000 population upang maibigay ang kinauukulang serbisyo sa pangkalusugan.

Sa Pilipinas, nasa 2.3 doktor, nurse at midwive lamang ang naninilbihan sa bawat 10,000 Filipino, base sa datos ng Philippine College of Physicians.

Tinukoy din ni Angara ang kakapusan ng mga psychiatrist at therapist sa bansa dahil mayroon lamang 490 psychiatrist o isang psychiatrist sa bawat 250,000 Pinoy.