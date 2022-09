Kakampi ng mga ‘no-work, no-pay’

Isa sa mga grupo ng mga manggagawa na kulang na kulang ang representasyon sa ating lipunan ay ang mga ‘no-work, no-pay’ workers o mga tinatawag na “freelancers.” Mismong ang Department of Labor and Employment (DOLE) na ang nagsabing walang batas sa kasalukuyan na nagproprotekta ng kanilang mga karapatan.

Ito ay sa kadahilanang hindi na nakahabol ang ating labor laws sa mga mabilis na pagbabago sa larangan ng teknolohiya. Sa panahon ngayon ay puwede na ang work from home kung saan ang produktong gawa ng home-based worker ay ipapadala na lang sa pamamagitan ng e-mail o goggle drive. May mga mobile apps na din para makapag-online shopping at makapag-order ng paborito mong putahe na hindi na lalabas pa ng bahay.

Nauso ang work from home at mga app-based na serbisyo noong kasagsagan ng pandemya. Pero kahit bukas na ang ekonomiya at marami na ang bakunado laban sa Covid-19, nakasanayan na ng karamihan ang ganitong sistema kaya naman patuloy pa ring dumadami ang mga manggagawa sa sektor ng ‘no-work, no-pay.’

Karamihan sa mga freelancer o mga ‘no-work, no-pay’ ay ang mga nagtatrabaho sa industriya ng turismo, ICT, entertainment, beauty and wellness at courier and delivery services, tulad ng mga tourist guide, manikurista, musician, delivery at courier rider. Marami sa kanila ay kulang sa benepisyo na karaniwang tinatanggap ng mga regular employees. May mga nababalitaan din tayong ginugulangan ng kanilang mga employer at inaabuso sa pamamagitan ng hindi pagbabayad sa kanilang serbisyo,

Isa sa mga pangunahing adhikain ng LUNAS Partylist ang pangalagaan ang kapakanan ng ‘no-work, no-pay’ o freelance sector at magkaroon sila ng boses sa lipunan. Kaya naman kami sa LUNAS ay natuwa ng mabalitaan naming may kakampi na pala sila sa Kongreso—si Davao City Congressman Paolo “Kuya Pulong” Duterte at Benguet Congressman Eric Yap.

Kamakailan lang ay nakapaghain sila ng panukalang batas na ang layunin ay maprotektahan at maisulong ang mga karapatan ng mga freelancer.

Kasama ni Kuya Pulong at Cong. Eric bilang may-akda ng bill sina Congressmen Jeffrey Soriano at Edvic Yap ng ACT-CIS Partylist.

Nakapaloob sa kanilang House Bill No, 3738 o Freelance Workers Protection Act ang mga probisyon na nagtitiyak na may pormal at nakasulat na kontrata sa pag-hire ng mga freelancer. Nakadetalye dapat sa kontrata kung ano ang mga serbisyong gagawin ng freelancer, at kung ano ang kanilang magiging sahod. Dapat na nakasaad din kung ano ang mga tinuturing na paglabag sa kontrata ng magkabilang panig. Nakalagay din dapat ang tax identification number o TIN ng freelancer para sila ay mahikayat na mag-file ng income tax return at magbayad ng tax kung kailangan.

Nakasaad din sa bill kung magkano at kung saang mga sitwasyon dapat makatanggap ng hazard pay at night differential pay ang mga freelancer.

May mga parusa na pagbabayad ng fine na mula P50,000 hanggang P500,000 sa mga napatunayang umabuso sa mga karapatan ng freelancer, tulad ng mga delayed o kulang na pagbibigay ng bayad sa kanilang serbisyo,

May naaprubahan na ang Kamara de Representante noong nakaraang Kongreso na Freelance Workers Protection Act pero nagkulang sa panahon sa pagsasabatas nito. Ngayong 19th Congress, umaasa tayo na ito ay maipapasa na para ang mga problema at hinaing ng mga milyun-milyong freelancer sa bansa ay magkaroon na ng LUNAS.