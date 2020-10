Kakaibang paggunita ng Undas

Tuwing October 31, usong-uso ang mga takutan. Lahat ng palabas sa telebisyon ay horror movies pati na mga documentary special na tungkol sa engkanto, multo, hindi matahimik na mga kaluluwa at iba pa.

Sino’ng mag-aakala na ngayong 2020, mas nakakatakot pa sa kung ano pa mang kababalaghang napanood natin ang ating mararanasan.

Napakaraming bagay ang binago ng pandemya sa ating buhay. Unang beses sa loob ng ilang dekada na mararanasan nating hindi magpunta sa puntod ng ating mga yumaong mahal sa buhay ngayong Undas.

Ito ang ilan sa mga paraan para maging makabuluhan pa rin ang paggunita ng Undas para sa buong pamilya.

1. Magdasal at ipagsindi ng kandila ang mga namayapang mahal sa buhay. Maglaan ng isang maliit na space, pwedeng lamesita, at ito ang gagawin nating altar. Ipatong ang mga picture ng namayapa nating kamag-anak. Pwede ring sulatin ang kanilang mga pangalan kung wala na tayong naitagong picture. Maglagay ng bulaklak kung mayroon, ihanda ang kandila, sindihan ito at sabay-sabay manalangin.

2. Pagkatapos ng dasal ay pwedeng magkaroon ng kwentuhan bilang pag-alala sa masasayang moments kasama ang mga yumaong kaanak noong sila ay nabubuhay pa.

3. I-schedule sa susunod na mga buwan ang pagpunta at pagdalaw sa puntod ng mahal sa buhay. Alamin ang mga araw na bubuksan ang sementeryo, kolombaryo o memorial park at planuhin ang pagpunta rito. Mahirap mang basagin ang nakagawiang tradisyon tuwing unang araw ng Nobyembre, isipin natin na pwede nating dalawin at gunitain ang mga yumao nating mahal sa buhay kahit anong araw sa buong taon.

4. Kung mayroong access sa internet, pwedeng magvideo call kasama ang mga kamag-anak. Isa ang undas sa mga araw sa isang taon kung saan nagkakasama-sama ang miyembro ng pamilya. Pinagbubuklod ng mga yumao ang mga nabubuhay nilang mahal sa buhay, at kahit pa may physical distancing, hindi ito dapat maging hadlang para makakwentuhan ang mga kamag-anak na nasa ibang lugar.

5. Sama-samang makinig o manood ng misa online o ano mang mga religious gathering batay sa inyong paniniwala.

Gusto ko kayong imbitahan lahat sa isang online prayer gathering kasama ang mga lider ng Simbahan sa Lunes, November 02, alas-tres ng hapon, “Liwanag at Lingap ng Pag-Asa: Panalangin Para sa mga Pumanaw at Kagalingan Mula sa Covid-19”. Maglaan po tayo kahit limang minuto ng ating oras kasama ang buong pamilya para sa isang panalangin. Nakalive stream ito sa aking offical Facebook Page: Senator Risa Hontiveros.

Hiling ko po ang isang taimtim at makabuluhang Undas para sa ating lahat!