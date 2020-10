Kakaibang paggunita ng Undas sa pandemya

Dahil sa pandemya, kakaiba ang magiging selebrasyon ng Undas ngayong 2020. Saad ng Simbahan, sarado man ang mga sementeryo dahil sa pag-iingat sa maaring pagdami ng kaso ng COVID-19 mananatiling bukas ang mga Simbahan na magdaraos ng mga Misa para sa yumao.

Pinayagan na kamakailan ng IATF magdiwang ng Misa sa 50 porsiyentong kapasidad ng mga dambana, habang patuloy ang pag-iingat ng lahat at pananatili ng social distancing sa loob. Dahil sarado nga ang mga libingan, maaring magsindi nalang ng kandila sa labas ng bahay.

Giit ng Simbahan, buong Nobyembre naman ang pagdiriwang at paggunita sa ala-ala ng mga mahal sa buhay na nauna na. Maari pa rin namang dumalaw sa mga sementeryo sa mga nalalabing araw ng buwan. Iniiwasan lang nga gobyerno ang pagdagsa ng mga tao.

Ngayong pandemya, asahan ang mas mahigpit na seguridad sa loob ng memorial parks. Nauna nang inanusiyo na sarado ang mga ito mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 4. Kaya payo ng Simbahan, magsimba nalang sa Nobyembre 1 at 2 para sa mga mahal na namayapa.

Paalala ng Iglesya, ang mga seremonya sa una at ikalawang araw ng Nobyembre ay para sa kaluluwa ng mga mahal na yumao ‘who do not yet experience the glory of God.’ Turo ng Simbahan ang mga ‘puro’ o malinis lamang ang maaaring makapiling ng Diyos at makita Siya.

“Our commemoration of the faithful departed for the entire month of November, especially our prayer for our departed loved ones, is an expression of our faith and hope in the afterlife and our love for our departed brothers and sisters.” Ito ang nagbibigay-kabuluhan, ayon sa Simbahan, sa pag-aalay ng dasal para sa mga yumao.

Sa buwan ng paggunita sa lahat ng mga Yumao, buo ang ating pananalig na higit sa kamatayan ang pagmamahal ng Diyos. Patuloy ang pag-asa natin sa mga pangako ni Hesus na lahat ng sumasampalataya, kasama ang mga namayapa na ay pagkakalooban ng buhay na walang haggan at makpapasok sa liwanag magpakailanaman.

“The reassuring words and promise of Jesus undergird our faith that the faithful departed who are not yet in the glory of Heaven will indeed arrive there for they have believed in Jesus and have been given to Jesus by the Father through Baptism. We indeed have real hope that they are not lost,” turo ng Simbahan.