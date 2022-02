Kakaibang kampanya

Ngayong opisyal nang nag-umpisa na ang campaign period na tatagal ng 90-araw asahan na nating magiging kabuntot nito ang sangkatutak na flyers, posters at campaign materials tulad ng tarpaulin, tela at mga papel –bulto-bultong basura hanggang sa mga unang linggo matapos ang halalan.

Alinsunod sa guidelines na ipinalabas ng Commission on Elections (Comelec), papayagan ang paglalagay ng mga campaign materials sa mga “authorized common poster areas in public spaces” at “private properties with consent of the owners.” Nakasaad pa sa Comelec guidelines ang paalala sa mga kandidato na gumamit ng “safe, recyclable at eco-friendly materials” na sana naman ay sundin ng mga kandidato natin.

Magiging tila sampayan na naman ang ating kapaligiran na medyo luminis nga dahil sa restriksyong hatid ng pandemya. Muli bubulaga na naman sa atin ang mga patong-patong ng posters sa mga authorized at hindi malayong pati sa mga unauthorized areas. Makakakita na naman tayo ng mga punongkahoy na halos magkandakuba sa bigat ng mga nakasabit na election paraphernalias, mga pader at poste na tadtad ng mga mukha ng kung sinu-sinong kandidato.

Pero sa kampo ng nagbabalik-Senado na si dating Speaker Alan Peter Cayetano, wala tayong makikita ni isang kalat sa kanyang kampanya. Dahil ayon kay Cayetano, ang kanyang kampanya ay hindi gagamit ng mga election paraphernalias.

Sa halip na tradisyunal na estilo ng pangangampanya na may mga posters at tarpos anywhere, everywhere ay gagawin ni Cayetano ang kanyang kampanya sa pamamagitan ng digital platforms. Isang first in the Philippines na “eco-friendly, lead by example campaign trail” ang plano ni Cayetano. Hindi mag-iimprenta ng posters, flyers, at iba pang campaign materials at walang balak magsagawa ng motorcade.

Ito ay kung masusunod ang planong ito ng isandaang porsyento kaya naman ngayon pa lamang ay pinakiusapan na ni Cayetano ang kanyang mga supporters na huwag na ring mag-imprenta ng mga campaign materials bilang tulong sa kanyang kampanya. Sa halip na gumastos para sa tinta, papel at tarpaulin ay hinimok na lamang ni Cayetano ang kanyang mga supporters na maging aktibo sa pagsuporta sa kanyang social media campaign para makabalik sa Senado.

Wala ngang planong magkalat ngayong kampanya si Cayetano at tututok lamang ang kanyang kampo sa digital campaign sa pamamagitan ng iba’t ibang social media platforms. Praktikal na hakbang ito dahil hindi na niya kailangang mag-ikot sa iba’t ibang bansa na abot ng internet at ayon mismo sa Pulse Asia, 63% ng mga Pilipino ang may access sa internet. Aba nga naman, malaking katipiran ito hindi lamang para kay Cayetano kundi sa sinumang kandidato kung talagang gugustuhin nila ang makabagong estilo ng kampanyang ito.

Bukod dito, tiyak pang COVID-free ang sistemang ito. Hindi sila mahahawahan at hindi sila makakapanghawa dahil walang pisikal, walang face-to-face sa halip ay online lamang ang kampanya.

Kapag nanalo si Cayetano gamit ang makabago at eco-friendly campaign style na ito, magdudulot ito ng magandang simula para sa bansa para sa susunod pang idaraos na mga halalan. Kung tuluyan nang magiging ganito ang mga kampanya, malaking tinik ang mabubunot sa lalamunan ng ating Inang Kalikasan. Bawas kalat, bawas basura. Kung ganito ang kandidatong lumalaban, hindi siya mahirap suportahan!