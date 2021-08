‘Kakaiba-yanihan’ itatampok sa DepEd TV

Magbabalik na sa DepEd TV ang programang ‘Kakaiba-yanihan’ ng DepEd bilang psychosocial support service sa batang may kapansanan.

“Para sa Learners with Disabilities, mapapanood muli ang Kakaiba-yanihan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing 9:00 AM simula sa ika-9 ng Agosto!” anunsyo ng DepEd sa Facebook.

“Sabay-sabay tayong gumawa ng art activities, makipaglaro, at makipagsiyahan kasama ang ating mga guest artists,” dagdag pa nito.

Ang ‘Kakaiba-yanihan’ ay bahagi ng Mental Health and Psychosocial Support Services (MHPSS) na layon umanong makatulong sa mental resiliency ng mga mag-aaral ngayong pandemya.

“[Kakaiba-yanihan is created] to empower the children with disabilities, provide guidance to parents and/or caregivers, and provide support to their children with disabilities in dealing with anxiety and stress brought by the impact of the pandemic,” ani ng DepEd-Disaster Risk Reduction and Management Service (DRRMS).

Bukod dito, kabilang rin sa programang hatid ng MHPSS ang TALA: Tuklasin, Alamin, Likhain at Alalahanin para sa mga mag-aaral na nasa elementarya at ang OKKK! Tambayan (Online Kahusayan at Katatagan ng Kabataan) para sa mga nasa sekondarya. (Aliah Icatlo)