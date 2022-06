Kakaiba sakit: Glydel natakot kumain

Kung ang karamihan ng mga artista ay nahihirapan magpapayat at nagbabawas ng timbang, ang actress na si Glydel Mercado ay may problema ngayon sa kanyang timbang.

Hindi raw siya nagda-diet dahil kailangan niyang mag-gain ng weight.

Sabi nga niya, “Hindi naman ako picky eater. Pero sa lock-in, hindi ko nakakain ‘yung mga food. May baon akong mga canned goods, so parang nasanay ang tiyan ko do’n, pagdating ng bahay. From 110 pounds, naging 90 pounds na lang ako.”

Ayon naman kay Tonton, nagkaroon daw ang misis niya ng eating disorder dahil hindi nga gusto ang food sa lock-in, pakonti-konti lang ang kinakain. Feeling naman ni Glydel, nagkaroon siya ng fear of food. Possible rin daw na na-depressed din siya during lock-in na for one and a half month, hindi niya nakasama si Tonton at ang dalawang anak.

Ngayon daw, okay naman na raw siya. Nag-gain na raw siya ng four pounds, pero kailangan pa rin niyang magdagdag talaga ng timbang.

Nakausap namin sina Glydel at Tonton sa Marriott Clark sa welcome and signing Beautéhaus Ambassadors. Isa ang mag-asawa na sina Glydel at Tonton na mga ambassadors naman ng Beautéderm na love na love rin ng CEO at President na si Ms. Rhea Tan.

Andi, Philmar nag-anniv sa Indonesia

Marami talaga ang naa-amaze at napahanga ni Andi Eigenmann simula nang i-embrace niya ang island life.

Parang hindi makapaniwala ang marami na from the party girl at mga controversy na pinagdaanan ni Andi, lalo na sa kanyang mga past relationship, sa isang mas simple, laid back na buhay pala tila magiging buo ang actress.

At pagdating sa karelasyon, wala rin duda na nagwo-work ang relationship niya ngayon sa ama ng dalawang anak niya na si Philmar Alipayo.

At ngayong anniversary nila, for the first time since pandemic, kasama ang tatlong anak na babae, including her first born na si Ellie Ejercito, nakalabas sila ng bansa at nag-celebrate sa Bali, Indonesia.

Sa message na ipinost nga ni Andi sa Instagram, tahasan niyang sinabi kung gaano siya kasaya sa buhay niya ngayon sa feeling ni Philmar.

Aniya, “Our anniversary special. Spent it the best way we knew how! With some strret corn, gelato by the beach, breathtaking views, together with our kids. Couldn’t ask for anything more. Love living this life with you mahal, @chepoxz!”

Louise maligaya sa ka-live in

Ilan na rin ang naging karelasyon ni Louise delos Reyes in the past. At parang ito na yatang boyfriend niya ngayon ang pinakamatagal niyang relationship.

Live-in na sila ng non-showbiz boyfriend at siguro nga, nagwo-work kay Louise ang ganitong set-up. Nagpapa-sexy na rin si Louise sa ilang Vivamax movies niya at obviously, wala naman itong isyu sa boyfriend.

Four years in a relationship na sila. At binati nga niya ang dyowa through Instagram. Sey niya, “Every year that I’m with you has been better than before. It’s hard for me to even think how I could love you more.

“You’ve always been the one I counted on, through joy and sorrow, laughter and some tears. You’re there for me through days and months and years.

“Your sweet devotion never, ever fails. No matter what I say or what I do. Sometimes I wonder what I ever did to deserve someone as wonderful as you.

“We’re lovers and partners in all that we do.

“Happy 4th My Heart, I Love You.”