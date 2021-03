Kakai reresbakan si Mario Maurer

Nagkaroon daw ng ideya ang talent manager na si ‘Nay Lolit Solis dahil sa ginawang “banta” ng management ni Mario Maurer kay Kakai Bautista.

Dahil nga si Nay Lolit ay fan ng South Korean actor na si Jo In Sung, magpapakalat na rin daw siya ng balita na naka-one night stand niya ang isa sa elusive bachelor ng Korea.

Sey pa niya, “Paninindigan ko iyan, kahit bigyan ako demand letter ng Korea, ilalaban ko, Fighting!!! Ganyan gawin mo Kakail, fight lang, hayaan mo maloka si Mario.”

Natatawa raw kasi ang talent manager na sa nangyayaring pandemic, parang breaker itong hinaing ng management ng Thai actor. At sey pa niya, parang ngayon lang nangyari na meron lalaki na magagalit dahil sa parang pagka-feelingera ng isang babae.

“Kaloka talaga! Ewan ko kung magandang PR move para sa image ni Mario Maurer, o talagang galit lang dahil isang Kakai Bautista lang ang nali-link sa kanya. Kung ako kay Kakai, palalakihin ko pa ito!”

Sa isang banda, nakausap na naming ang manager ni Kakai na si Freddie Bautista at ayon dito, inaayos lang daw nila ang magiging statement ni Kakai sa demand letter na ipinadala sa kanila.

Donita Nose umalma sa singitan ng bakuna

Simula nang maranasan ni Donita Nose ang maging positibo sa COVID-19, ma-confine sa hospital na mag-isa, iniiwasan na raw niyang manood ng news, lalo na ngayon na sobrang taas na naman ng bilang ng mga nagpo-positibo.

Ayon sa host/komedyante, “Naranasan ko kung gaano kahirap sa loob ng emergency room na wala kang kuwartong mapupuntahan sa sobrang dami ng pasyente.”

Nag-react din ito sa isyu ng singitan sa pagpapabakuna. Na sa halip na ‘yung mga nasa priorities muna na ma-vaccine ngayon, which is, mga frontliner, may mga ibang nakakasingit.

“Well, for me talaga, wala na muna sanang singitan. Unahin muna natin ang mga frontliner kasi, mas kailangan nila ang proteksiyon. At lahat naman tayo, kailangan talaga. Mag-ingat lang. At no diet. Yun po, ‘wag muna tayong mag-diet.”

Si Donita Nose ang isa sa magiging Sing Masters ng nagbabalik na successful singing competition noong 90’s, ang “Sing-Galing” sa TV5. Makakasama ni Donita as masters sina Randy Santiago, Rey Valera, Ronnie Liang at Jessa Zaragoza at magsisimula ng mapanood sa April 5.