Kakai iba’t ibang lalaki ang ka-date

Masuwerte si Kakai Bautista na nakakatawid sa magkabilang network gaya ngayon kasama siya sa dalawang pelikula na “Hello, Love, Goodbye” under Star Cine-ma at sa “Fami-ly History” under GMA Pictures, Mic Productions nina Michael V at Carol Bunagan (asawa ni Bitoy).

Kaya naman lubos ang pasasalamat ni Kakai na kahit hindi siya kalakihang artista ay nabibigyan ng pagkakataon sa mga ganitong sitwasyon. Ang maganda pa ay parehong malaking pelikula at halos sabay ngayong July ipalalabas. July 24 ang “Family History” at July 31 ang “Hello, Love, Goodbye” ng Star Cinema.

Wala raw love life si Kakai ngayon, although nakikipag-date naman daw siya with different men pero nothing serious daw. Puro tsikahan lang daw.

Bitoy pinaligaya angmga taga-Mandaluyong

Pinasaya ni Michael V ang kanyang mga fan na namataan siya sa isang mall sa Mandaluyong City last week. Nagkaroon kasi ng cinema test ang “Family History”, ang directorial debut ng Kapuso actor kung saan siya din ang sumulat ng script, producer at lead actor ng pelikula.

Maraming tao ang nagulat dahil nakita nila nang personal si Bitoy kaya naman hindi nila pinalampas na magpa-picture at selfie kasama ang Kapuso comedy genius. Magiliw na pinaunlakan ni Bitoy ang lahat ng nagpapa-picture sa kanya at may isa pa nga na nagpa-autograph sa kanyang suot na jacket.

Mikoy, Vaness gustong maging scriptwriter

Hindi lang pala sa acting kakikitaan ng galing sina Mikoy Morales at Vaness del Moral, dahil pati pala sa pagsusulat ay may ibubuga ang dalawa. Parte kasi sina Mikoy at Vaness ng scriptwriting workshop ni Ricky Lee.

Mukhang nag-enjoy ang dalawa sa unang session ng workshop base sa photos na in-upload sa Instagram. Magandang opportunity at experience ito kaya naman hindi pinalampas nina Mikoy at Vaness na makapag-enroll sa proyekto ng batikang writer.

Arra San Agustin bida na sa teleserye

Excited si Arra San Agustin dahil may bagong blessing siyang natanggap mula sa GMA. Kabilang kasi siya sa cast ng upcoming Afternoon Prime series ng GMA na may working title na “Madrasta.” Makakasama niya rito sina Juancho Trivino at Thea Tolentino.

Aminado ang Kapuso actress na pressured siya sa kanyang bagong TV project dahil first time na magiging bida siya.

“It’s my first time portraying a lead role. Siyempre, marami talagang expectations ‘yung mga tao at marami silang masasabi kasi [bago akong] mukha sa TV, pero, I’m doing it naman for the craft,” sabi ni Arra.

Pasok din sa cast sina Manilyn Reynes, Gladys Reyes, Phytos Ramirez, at ang nagbabalik-Kapusong si Almira Muhlach.