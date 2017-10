Kailangan nila 4 wins – Coach Norman

Game 3 bukas (Smart Araneta Coliseum)

7 p.m. — Ginebra vs. Meralco

Maraming naglalaro sa isipan ng Meralco nga­yon pagkatapos mahulog sa 0-2 na hukay sa PBA Governors’ Cup best-of-seven finals series laban sa Ginebra.

Pero hindi kasama roon ang pag-ayaw.

Ayon kay coach Norman Black, ang kanyang Bolts ay patuloy na lalaban hanggang may laro pang natitira, lalo na sa Game 3 bukas sa Smart Araneta Coliseum.

“Unless they win four games my guys will be out there fighting,” giit ni Black matapos ang 86-76 loss noong Linggo kasunod ng kanilang mas mapaklang 102-87 desisyon nung opener sa Lucena dalawang araw lang ang nakakaraan.

Iyon ang inaasahan ni Ginebra coach Tim Cone.

“We beat them two in a row, they can certainly come back and beat us two in a row and tie this thing up,” warning ni Cone.

Para manatiling buhay, kailangan ng Meralco na ayusin ang ilang bagay sa kanilang laro – una na ang mga tira sa labas.

Nagpasok lang ng 8-for-34 sa tres ang Bolts sa opener at mas maasim pang 5-for-23 sa labas ng arc sa Game 2.

Sapat ang ganoong mapaklang shooting para magkaroon ng kumpiyansa ang Ginebra na dumoble kay Meralco import Allen Durham sa post.





“That’s really the problem right now,” amin ni Black. “We’re not giving that spacing that we need around Allen to be able to have him be successful.

We’ve had that the entire conference but in this series so far we haven’t been able to knock down our outside shots.”