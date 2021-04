Kailangan natin ng ‘himala’

Gaya noong nakaraang taon, kailangan na naman natin mga tropapips na taimtim na manalangin ngayong Semana Santa para magkaroon ng “himala.’ Hindi na talaga biro ang dami ang mga nahahawahan ng COVID-19 nitong nakaraang mga linggo.

Sa dami ng tinatamaan ng virus, aba’y may mga kakilala na rin ako na hindi nakakailag. Ang iba sa kanila eh pami-pamilya pa.

Salamat na lang sa Diyos dahil kung hindi man asymptomatic o walang nararamdaman, eh “mild” lang o kaunting sinat at ubo ang kanilang problema. Sana “all,” na ganun lang ang epekto ng COVID sa mga pasyente at walang maging “severe” at “critical.”

Ang kaso hindi mga tropapips. Marami pa rin ang namamatay dahil sa mga komplikasyon ng dati na nilang mga sakit. Ang masaklap nito, ang iba sa kanila, hindi na umaabot sa ospital. At kung madala man sa ospital, nasa labas lang sila at doon na namamatay. Hindi na kasi sila ma-admit dahil puno na ang mga kama para sa mga pasyenteng may COVID.

Ang laging sinasabi noon ng Department of Health, magpatingin at magpunta sa ospital para magamot. Aba’y ngayon, nagpupunta nga sa ospital pero hindi naman ma-admit dahil punuan na ang mga pasyente.

Gaano nga ba kalala ang problema ngayon? Noong unang araw ng Marso mga tropapips, 2,037 ang naging mga bagong kaso ng COVID sa Pilipinas at naging 578,381 ang kabuuang bilang.

Sa naturang bilang, 31,708 ang “active” cases o mga pasyenteng ginagamot at naka-quarantine. Nasa 12,322 naman ang namatay.

Sa pagtatapos ng Marso [31], 6,128 ang naitalang bagong COVID cases at umangat sa 747,288 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng virus.

Ang matindi nito, ang “active” cases o mga pasyenteng nasa ospital at quarantine facilities, naging 130,245 na at pumalo sa 13,297 ang namatay matapos madagdagan ng 106.

Ibig sabihin mga tropapips, sa loob lang ng isang buwan, halos sa 100,000 ang nadagdag sa “active” case at halos 1,000 ang namatay. Ilan kaya sa mga namatay ang naghintay na makapasok sa ospital at umasang magagamot pa?

Kung naging advance lang sanang mag-isip ang mga kinauukulan, kung hindi man nila napigilan ang muling pagdami ng mga maysakit, sana man lang eh naihanda nila ang mga ospital.

Mantakin nyo mga tropapips na patapos na ang buwan ng Marso bago sinabi ng DOH Secretary Francisco Duque III na plano nilang palawigin ang “One Hospital Command Center” na nagsisilbing taga-traffic sa mga pasyenteng kailangang madala sa ospital.

Ngayon pa rin lang nagpaplanong magdagdag ng mga tinatawag na pop-up hospital para matanggap ang mga pasyente. Ang problema, kailangan naman daw ng mga dagdag na nurse at duktor. Hindi rin handa?

Sa ulat ng DOH nitong Marso 31, nakasaad na 59% ng ICU Beds ng mga ospital sa buong bansa ang okupado na, 46% ang Isolation Beds, at 47% na ward beds. Sa Metro Manila, tagilid na ang numero: 79% ng ICU Beds ang gamit na, 69% ng Isolation Beds at 61% Ward beds.

Kaya mahalaga na mayroong taga-traffic na magsasabi sa mga pasyente kung saan ospital pa puwedeng pumunta nang hindi na sila nagpapa-ikot-ikot pa hanggang sa iuwi na lang ng bahay ang pobreng pasyente at doon na mamatay. O baka naman naka-reserve sa mga “VIP” ang mga kuwarto?

Kung hindi advance mag-isip ang mga opisyal natin, mala-pagong ang usad ng pagbabakuna, at umaasa na lang sila sa lockdown para mapabagal ang pagdami ng hawahan, aba’y baka “himala” na lang talaga ang ating pag-asa. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”