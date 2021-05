Kailangan mag-follow up

Napakadaming dahilan para bumisita o pumunta sa inyong mga doktor.

Mapaimpeksyon sa anumang bahagi ng katawan(nakakahawa man o hindi), sa mga problema ng metabolismo, mga karamdaman na namamana, at mga pisikal na problema, gaya ng depormidad, aksidente o mga bukol na tumubo.

Kadalasan, hindi lang minsanan ang dalaw, kundi maaaring may mga susunod pang pag bisita. Ito ang tinatawag na follow up visit.

May 5 aspeto ang pag follow up. Ang una ay para magkaroon ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong kundisyon. Maaaring hindi pa lubusan maintindihan ang nararamdaman at maaaring magtanong pa sa inyong doktor.

Pangalawa ay para malaman ang mga resulta ng mg eksaminasyon na ipinagawa, gaya ng mga lab work up, at imaging ng naapektuhang lugar.

Pangatlo ay mapapagusapan ang naging epekto ng mga unangrekomendasyon, kasama na ang mag gamot.

Ito ay paramalaman kung sapat na ba ang naibigay at naipayo o kinakailangan pang dagdagan, bawasan o palitan.

Ang pang apatay maaaring may mga kaakibat na nararamdaman na pwedenghindi napansin o di kaya naalala sa unang dalaw dahilmasyadong iniisip ang pinakamatinding problema.

Ang mgakaragdagang nararamdaman ay maaaring may kinalaman din saorihinal na problema o pwedeng wala din. Ang pinakamahalagaay ang panglima na may kinalaman sa maagap na pangangalagao proactive care.

Pinapakita ng pasyente sa doktor ang kagustuhan nitong gumaling sa kaniyang kundisyon kaya sisikapin din nya na bumalik sa itinakdang panahon para safollow up.

Ang pagintindi sa karamdaman ay mahalaga para mas maayos ang isipan at mas gumanda ang paggaling. Ang magandang komunikasyon ng pasyente at doktor ay nagsasaadng pagganyak para sa paggaling.

Madalas na tinatanong ng ibang mga pasyente ay dapat pa bang mag follow up kung gumanda naman ang kundisyon o nawalaang nararamdaman.

Ang payo naman namin ay mabuti man o hindi ang ikinalalabasan, mas mainam na magpakita pa din. Kung hindi mawala o katiting lang ang nabawas sa pakiramdamay maaaring may ibang magawa pa.

Hindi lahat ng bagay namaibibigay ay maaaring akma sa kundisyon.

Kahit na may mgaprotocol na sinusundan ang mga doktor, hindi lahat ng tao ay parepareho ang magiging resulta. At kung sakali namanmaganda ang ikinalabasan at umayos ang pakiramdam, ay dapatpa din mag follow up para magkaroon ng magandang planoupang hindi na maulit ang mga pangyayari.

Kung hirap sa pagpunta sa klinika ang maging dahilan, maaarinaman mag teleconsult (kung mayroon ang doktor ninyo), para makasiguro na nababantayan kayo ng mabuti at hindi kung kailan lang naisin at saka lang pupunta.

Hindi na poi to follow up kung hindi panibago nang kunsulta.

