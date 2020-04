Kailangan ba ng mas mahigpit na ECQ?

Limang linggo na ang enhance community quarantine (ECQ). Noong umpisa, duda ako kung kaya kong tumagal ng isang buwan sa loob ng bahay lamang. Akalain mong lumagpas na tayo ng isang buwan. At isa’t kalahating linggo na lang ay Abril 30 na.

Sa aking personal na monitoring, bumababa ang bilang ng mga namamatay sa Covid-19 araw-araw mula ng tumaas sa 50 patay noong Abril 12. Mas marami na rin ang bilang ng mga gumagaling sa sakit kumpara sa bilang ng mga namatay na. At ang bilang ng mga nagkakasakit araw-araw ay bumababa rin sa kabila ng mas maraming testing na ginagawa.

Pero nagulat ako noong nakaraang Lunes, Martes at Miyerkoles nang dumagsa ang mga tao sa palengke at supermarkets, lalo na sa Balintwak, Blumentritt, Divisoria at Kalentong. Parang tapos na ang ECQ sa kanila. May pa-boksing pa sa isang barangay ng Manila. Nawala na ang social distancing. Yan ang perfect condition para kumalat nang husto ang coronavirus.

Umapaw din ang pila ng sasakyan sa SLEX papasok sa Metro Manila, sa Daang Hari at sa EDSA mismo. Mahirap maniwala na lahat ng mga iyan ay medical at essential workers na pinapayagan lumabas ng bahay.

Napilitan tuloy lumabas ang PNP-Highway Patrol Group (HPG) para kontrolin ang trapiko. Sinita ang bawat sasakyan at inalam kung ang sakay ay kasama sa listahan ng APOR (autorized persons outside residence). Yung mga wala sa listahan, kinuha ang mga lisensya at binigyan ng LTO violation receipt o’ MMDA ordinance violation receipt.

Sa ulat na inilabas ng Joint Task Force Covid-19 Shield, umabot sa 115,000 ang naitalang violations sa buong bansa. 70,000 dito ay sa Luzon island kung saan may enhanced community quarantine.

82,000 ang binigyan lamang ng warning, samantalang 5,000 ang pinagmulta at 6,000 ang kinasuhan. May 21,000 ang inaresto at nahaharap ngayon sa mga kaso. 8,200 public transport vehicles ang nahuli dahil ipinagbabawal ang mass transportation sa panahon ng ECQ.

Papaano natin mako-kontrol ang virus sa pagkalat kung hindi naman tayo sumusunod sa ginagawang mga hakbang ng mga namamahala?

Isipin ninyo. Kung kayo ay magkakasakit, ang hirap humanap ng ospital na tatanggap sa inyo dahil karamihan sa mga malalaking ospital ay napuno na. Kung walang tatanggap sa iyo, sa bahay ka na lang magpapagaling, o maghihintay ng kamatayan.

At kapag namatay ka sa covid-19, puno na rin ang mga morgue. Gusto mo ba na itambak ang iyong katawan sa pasilyo? Ang mas masaklap, walang kamag-anak at kaibigan ang puedeng makipaglamay at makipag-libing.

Kung suwertehin ka na matanggap sa ospital, at gumaling sa covid-19 dahil malakas ang isyong resistensiya, may pambayad ba kayo sa ospital? May nag-post noong isang araw ng litrato ng kanyang hospital bill na umabot sa P1.2M ang sinisingil ng ospital. Palagay ba ninyo babayaran lahat yan sa PhilHealth?

Ang pinakamadali at pinakamaganda ay sumunod na lamang sa mga patakaran, at tumulong sa pagpigil sa pagkalat ng mikrobyo. Manatili na lamang tayo sa bahay at dalasan ang paghuhugas ng mga kamay. Huwag na pong makipagsapalaran makipaglaro sa coronavirus.

Hihintayin pa ba natin na lalong maghigpit ang pamahalaan?