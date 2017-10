Kaibigang Mayor ni Pacman dapat ala-Parojinog – Digong

Kung si Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanungin ay dapat natulad na sa kapalaran ni dating Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog Sr. si Maasim, Sarangani Mayor Aniceto Lopez.

Sumuko si Lopez kay Sen. Manny Pacquiao matapos makatakas sa raid ng mga awtoridad sa kanyang bahay kung saan nakakumpiska ng P5 halaga ng iligal na droga noong nakalipas na linggo.

Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ng Pangulo na masuwerte si Lopez dahil wala siya sa bansa nang maaresto ito dahil kung nagkataong hindi siya bumiyahe sa Brunei ay tiyak na ‘ala-Parojinog’ na ito.

Napatay si Parojinog sa anti-drug operations ng grupo ni Chief Supt. Joven Espenido sa Ozamis City noong buwan ng Hulyo.

Bukod sa pagkakasangkot sa illegal drug trade, protector din umano si Lopez ng grupong Ansar Al-Khalifa Philippines, na responsable sa mga serye ng pambobomba sa Mindanao.

Sinabi ni Pangulong Duterte na hindi na siya makikialam pa ngayong naisuko na si Lopez sa Philippine Drug Enforcement Agency pero kung gusto aniya ng alkalde na ituloy ang iligal na gawain ay bahala na sa kanya ang naturang ahensya.

“Kung nandito ako noon, ala-Parojinog ka talaga. Pero ngayon, kung sino man ang may negosyo niyan, okay na kayo, hindi rin ako makialam.

Buhay ka pa naman, gusto mo to continue but you have to contend with PDEA. I will not anymore interfere,” pahayag ni Pangulong Duterte.