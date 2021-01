Kaibigan ni Dacera nakiusap: Tanggapin na walang krimen

Umapela ang dalawang kaibigan ng nasawing flight attendant na si Christine Dacera sa ina nito na tanggaping natural death ang pagkamatay ng dalaga at hindi ito ginahasa at pinatay.

“Nandoon na rin po ang medicolegal and all documents, nandoon na po e. Nagpapakita na po iyon iyong mga results sana maintindihan niya. Sana tanggapin niya, paniwalaan niya na iyong anak niya namatay sa natural cause,” ayon kay Clark Rapinan patungkol kay Sharon, ina ni Christine.

Sinabi naman ni Gregorio De Guzman, umaasa siya na makakamtan ng nanay ni Dacera ang kapayapaan at tulungan sila na mawala ang trauma na kanilang nararanasan dahil sa isinampang kaso laban sa kanila.

“We’ve been trying to understand whatever happened because of course, she had just lost her daughter and so I hope this finally clears everything out. I hope you [Sharon] find peace. And if you have, I hope you can help us find our peace and relief from this trauma and all these torture,” ayon kay De Guzman.

Isinumite na ng Philippine National Police (PNP) ang medicolegal report sa Makati city prosecutor’s office na nagpapakita na nasawi si Dacera sa aneurysm dahil sa pagtaas ng blood pressure.

Sanhi nito, nawala na ang kasong homicide at rape angle sa kaso taliwas sa claim ng Makati Police na may foul play sa pagkamatay ni Dacera na natagpuang walang buhay sa bathtub ng isang hotel noong Enero 1. (Juliet de Loza-Cudia)