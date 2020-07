Kaibahan ng iba’t ibang uri ng face mask vs COVID

Gamit ang ordinaryong face mask na agaw pansin ngayong panahon ng pandemya, napakahalagang malaman kung anong uring face mask ang dapat gamitin upang magkaroon ng sapat na proteksyon mula sa matinding respiratory syndrome coronavirus 2 o SARS-CoV-2 na nagiging sanhi ng nakamamatay na sakit na coronavirus o Covid-19.

Ang Philippine Textile Research Institute (PTRI) ng Department of Science and Technology (DOST) ay nagsimula na sa pagbuo ng mas pinahusay na alternatibo sa isang special face mask na may dagdag na gamit at halaga. Dapat malaman ng publiko ang mga pagkakaiba-iba ng mga face mask na N95, surgical, cloth o tela.

Makakatulong ang pagsusuot ng face mask na hadlangan ang mga malalaking butil na patak, tilamsik, wisik na maaaring may lamang virus at mikrobyo na dumapo sa bibig at ilong. Tumutulong din ito na mabawasan ang pagkalantad sa laway at hininga, lalo na sa ubo ng iba.

Ang N95 respirator, ay isang respiratory protective equipment na idinisenyo na lapat sa mukha at mahusay na pagsala ng airborne particles. Gayunpaman, ang Surgical N95 Respirator ay mas madalas na ginagamit sa mga setting ng pangangalagang pangkalusugan tulad ng mga ospital, health workers bilang personal protective equipment (PPE).

