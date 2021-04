Kai tinawag na ‘Batang Alamat’

MATAPOS makasama si six-time NBA All-Star at 2003 NBA Rookie of the Year Amar’e Stoudemire sa isang workout, nakatuwang naman ni Pinoy cager Kai Sotto sa pagpapalakas si former PBA import Lester Prosper.

Masisilayan sa Instagram photo na ipinost ng 32-year-old big man, kasama rin si trainer Stanley Remy, ang larawan kasama si 7-foot-3 Sotto sa kanilang naging workout sa Miami.

Caption pa ni Prosper, isa nang Indonesian naturalized player, “young legends alert the kuya came down to Miami to rock with us.”

Magtatapat sana ang dalawang basketbolista noong Pebrero sa final window ng FIBA Asia Cup qualifiers, orihinal na itinakda sa Clark, Pampanga at kinalaunan ay inilipat sa Doha, Qatar ngunit napurnada dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases sa nasabing bansa.

Taong 2019 nang drumibol si Prosper sa PBA nang maglaro ito para sa Terrafirma Dyip.

Samantala, magugunita namang hindi nakapaglaro si Sotto sa nagdaang NBA G League season kasama ang Ignite ngunit kamakailan ay umaksiyon sa Smith League Open Run sa Cincinnati, Ohio. (JAToralba)