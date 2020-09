Kai tatapatan si Duncan

KUNG mabibigyan ng pagkakataon na makarating sa NBA, gusto ni Pinoy pride Kai Sotto na maglaro para sa San Antonio Spurs.

Bakit?

Gusto nitong mapantayan ang mga achievement ni Spurs legend Tim Duncan.

“I want to say the Spurs, but the Spurs are not in the playoffs anymore,” lahad ni Sotto sa Nets Daily.

Malapit nang maglaro para sa G League Ignite team ang 7-foot-2 na si Sotto kaya puspusan na ito sa ensayo.

Ayon naman sa coach niya sa Ignite na si Brian Shaw, maganda ang hinaharap ni Sotto.

“I think Kai, with a lot of bigs in the NBA, has the ability to play like (Nikola) Jokic,” saad ni Shaw.

Pero si Kai, desidido na sundan ang yapak ng future Hall of Famer na si Duncan.

Hindi ito imposible lalo’t kilala ang Spurs sa pagkahilig sa mga international player, kung saan nakilala ang mga manlalaro tulad nina Manu Ginobili mula Argentina at French na si Tony Parker. (Raymark Patriarca)