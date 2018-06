Kai Sotto poposte sa Batang Gilas pader

Mga iskedyul ng laro ngayon

Newell’s Old Boys, Rosario, Argentina

17:30h/4:30pm Manila — Philippines vs Croatia

Hulyo 1, Linggo

Newell’s Old Boys, Rosario, Argentina

18:15h/5:15pm Manila — Philippines vs France

Hulyo 3, Martes

Newell’s Old Boys, Rosario, Argentina

20:30h/7:30pm Manila — Philippines vs Argentina

MASUSUBOK ang tatag ng 34th world ranked Batang Gilas Pilipinas sa unang pagsagupa sa 10th ranked Croatia sa group play ng 2018 FIBA U17 World Cup sa Hunyo 30-Hulyo 8 sa Rosario at Santa Fe sa Argentina.

Hindi pa nagkakasagupa sa kasaysayan ng torneo at unang tsansa pa lang na magkakatapat ang Pilipinas at Croa­tia sa 16 na koponang torneo para sa gold medal habang nabi­go na ang Batang Gilas sa una nitong pagkuwalipika sa torneo noong taong 2014.

Natalo ang Batang Gilas sa kasalukuyang 7th ranked na France noong Agosto 12, 2014 sa FIBA U17 basketball for men, 57-86, bago nasundan ng 71-84 kabiguan noong Agosto 14 kontra sa 8th ranked Argentina.

Popostehan ni Kai Zachary Sotto, na kinikilala ng FIBA bilang isa sa 7 pinakadominanteng batang atleta sa mundo, sa paglista sa FIBA U16 Asian Championship 2017 ng 16.8 points, 13.5 rebounds, 2.5 blocks at 1.2 assists.

Ang 7-feet 1 big man ay kabilang na din sa Philippines senior national team na ‘23 for 23’ pool of players para sa preparasyon nito sa FIBA Basketball World Cup 2023 na iho-host ng ‘Pinas.

Ang Batang Gilas ay binubuo nina Gerry Abadiano, Carl Tamayo, Bismarck Lina, Miguel Pascual, Rafael Go, Joshua Lazaro, Forthsky Padrigao, Mac Guadana, Geo Chiu, Raven Cortez, Terrence Fortea, RC Calimag at si Sotto.

Nagkuwalipika ang Batang Gilas sa torneo nang pumang-apat sa Under-16 Asian Championship sa China noong Abril.