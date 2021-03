Kai praktis bago Gilas

HINDI hahayaan ni Gilas program director Tab Baldwin na sumabak si Kai Sotto sa laban nang hindi handa.

Ayon kay Baldwin, may ilang kondisyon siyang nilatag kay Sotto kung gusto nitong maglaro sa mga susunod na laban ng Gilas Pilipinas.

Saad ng dating head coach ng national team, magiging mahirap para kay Sotto at sa koponan kung hindi nito alam ang sistema o plays ng Gilas.

“For Kai to have the best experience here, he needs to be part of the training for no less than three weeks. This is a condition, it might be four, it might be two, and we have to continue to talk to Kai and his people and see what his schedule looks like and find for a solution,” saad ni Tab sa ‘Power and Play’.

Aniya pa, magiging pangit tingnan kung sakaling isalang nila si Kai na walang ensayo kasama ang national team lalo’t nakatutok lahat sa kanya dahil sa pangarap na maglaro sa NBA.

“If Kai comes back and plays for the team but doesn’t train with us, I think he’s going on the court and look bad. And I don’t think that’s fair to him and his prospects because nobody kids themselves, NBA coaches are watching everything that Kai does,” aniya pa.

Matatandaan na dati nang hinayag ng kampo ni Kai na mananatili muna siya sa Amerika para mag-ensayo at hindi muna sasali sa bubble training ng Gilas. (Ray Mark Patriarca)