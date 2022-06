Kai poporma sa Indiana

NAKATAKDANG sumalang ang Filipino center at NBA hopeful na si Kai Zachary Sotto sa panibagong workout sa koponan naman ng Indiana Pacers sa darating na Martes (Miyerkiles sa ‘Pinas) upang magpakitang-gilas sa sa 2022 NBA Draft sa darating na Biyernes sa Barclays Center sa New York City.

Ayon sa basketball insider at contributor ng NYTSports at Forbes Sports na si Adam Zagoria, sasalang ang 20-anyos na 7-foot-3 stalwart sa individual/group workout na kanyang ginawa sa ibang NBA teams tulad ng New York Knicks at Sacramento Kings.

“7-foot-3 international prospect Kai Sotto will workout for the Pacers Tuesday, per league sources,” ayon kay Zagoria sa kanyang official Twitter account.

Bago sumalang si Sotto sa naturang workout ay mauunang sumabak sina Jake LaRavia (Wake Forest), Alfonso Plummer (Illinois), Jermaine Samuels (Villanova), Shaedon Sharpe (Kentucky), Aaron Thompson (Butler), at Vincent Williams (VCU) sa Lunes.

Hawak ng Pacers ang sixth overall pick, gayundin ang first at last picks ng second round bilang 31st at 58th overall.

Idinagdag pa ni Zagoria, na dumalo rin umano ang dating Adelaide 36ers center mula sa National Basketball League sa Australia sa workout sa Los Angeles Clippers, sa harap mismo ng batikang sports executive at Clippers consultant na si Jerry West.

“He worked out for the Clippers last week in front of Jerry West “The Logo”,” saad ni Zagoria, kung saan inilahad rin nito ang pagkakaroon ng ankle sprain ni Sotto sa pagtulak nito sa West Coast tryouts.

Mayroong No. 43 pick ang LA Clippers sa darating na draft kaya pursigido itong malaman at masubukan ang iba’t ibang prospect sa NBA Draft Combine at mga workout.

Kung saka-sakali ay makakasama ng bagong rookie ang ‘stocked lineup’ ng koponan na binubuo nina Paul George, Kawhi Leonard, Norman Powell, Luke Kennard, Reggie Jackson, Terance Mann, Ivica Zubac, Robert Convington, Rodney Hood at Nicholas Batum. (Gerard Arce)