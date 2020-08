Kai magiging NBA All-Star

AMBISYOSO

MANGANGARAP ka rin lang, itodo mo na.

Ganito ang nasa kukote ng Pinoy basketball phenom at National Basketball Association (NBA) prospect na si Kai Zachary Sotto.

“I envision myself to be an NBA All-Star. I would do everything I can to be an All-Star to prove that I am a great player and to represent Asia,” wika ng 18-taong-gulang na tubong Las Piñas City.

Pangarap ni 7-foot-2 Pinoy phenom Kai Zachary Sotto na mapabilang sa NBA All-Star at kilalanin bilang pinakamahusay na manlalaro sa Asia.

Ito ang nilahad niya sa Power and Play program ni dating PBA Commissioner Jose Emmanuel ‘Noli’ Eala nitong Linggo.

Kasalukuyang naghahanda na si Sotto sa Amerika para sa NBA G League 2020-2021 season.

“Five years from now, I want to be the best in Asia also – being a Pilipino – and represents the Philippines. That is the dream I have,” panapos ni Kai. (Lito Oredo)