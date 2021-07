Kai, Kouame babawi: Gilas tutok na sa Asia Cup

MATAPOS magwakas ang kampanya sa 2020 FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Belgrade, sunod namang paghahandaan nina Kai Sotto, Angelo Kouame at ng buong Gilas Pilipinas ang FIBA Asia Cup sa Setyembre.

Ayon kay Gilas head coach Tab Baldwin, magkakaroon ng saglit na pahinga ang national team matapos ang OQT bago simulan ang kanilang paghahanda sa FIBA Asia Cup na gaganapin naman sa Indonesia sa Agosto 17-29.

Kahapon ng madaling araw ay lugmok ang Gilas 67-94 kontra Dominican Republic sa ikalawang laro sa Belgrade OQT kung saan namuno sa opensa si Jordan Heading sa kanyang 16 points, habang may 10 at walong marka sina Kouame at Sotto, ayon sa pagkakabanggit.

Talo rin ang national quintet sa unang laban kontra Serbia, 83-76.

“We will now head home with lessons in our pocket. Sort of mixed campaign here with a decent performance against Serbia and a disappointing performance tonight. These young men will work hard together and will take this in the chin and learn from the lessons, and build for the future,” saad ni Baldwin.

Inaasahang magbabalik muli sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna ang national squad para isagawa ang kanilang bubble training.

“We don’t know what the protocol measures will be, but it looks like it will be back to the Calamba bubble for us at this point. We’ll probably be looking at around July 20th to begin our preparations,” sey ni Baldwin. (Janiel Abby Toralba)