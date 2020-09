Kai, Jalen bibinyagan

PAGKATAPOS ng ilang buwang paghahanda at paghihintay, sa wakas ay makikita na ang resulta ng training nina Kai Sotto at Jalen Green.

Sasalang na ang NBA G League select team na Ignite sa darating na Nobyembre kung saan kabilang ang dalawang NBA prospect na sina former Ateneo Blue Eaglets Most Valuable Player (MVP) Sotto ang Fil-American na si Green.

Nakatakdang dumribol ang torneo sa bubble type format katulad sa NBA.

“The NBA G League is seriously discussing tournament featuring the elite Ignite team — led by Jalen Green and Jonathan Kuminga — and other teams (undrafted players, etc.) in a bubble environment in November/December. Decisions are still fluid,” tweet ni Shams Charania ng ‘The Athletic’ nitong Martes.

Bukod kina Sooto at Green, kabilang din sa Ignite team sina Isaiah Todd, Daishen Nix, Jonathan Kuminga at Princepal Singh.

Kasalukuyan pa rin silang nag-eensayo sa practice facility ng koponan sa Walnut Creek, California.

Ginigiyahan ni coach Brian Shaw ang Ignite team.

Kapag natuloy, unang salang ito ng select team bago ang wala pang petsang NBA G League 2020-2021 season. (Abante Sports)