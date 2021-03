Kai hinahasa ng NBA trainer

TULOY lang sa pagpapalakas ng katawan at pag-abot ng kanyang NBA dream si Pinoy cager Kai Sotto kahit na hindi nakalaro sa nakalipas na NBA G League season.

Makikita sa social media nitong Lunes na katuwang ng 7-foot-3 big man sa training ang trainer nina NBA stalwart Andre Drummond, Trevor Ariza at iba pa na si Stanley Remy.

“Potential is only potential if you work hard to make it a reality. Great work this weekend @kzsotto, the sky is truly the limit,” caption ni Remy sa isang larawan na kanyang pinost sa Instagram kasama si Sotto.

Makikita rin sa post ng East West Private ang isang imahe kung saan ka-video call ni Sotto si Drummond ng Cleveland Cavaliers.

Sey ng East West Privates, handler ng 18-year-old cager, “to study the game means to study the mentors who have led the way. Thank you Remy”

Samantala, ayon sa mga naunang ulat, hindi muna babalik sa bansa si Sotto para sa Gilas Pilipinas training bubble sa Calamba, Laguna upang pagtuunan ang kanyang sariling ensayo sa Amerika. (JAToralba)