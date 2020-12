Kai didribol sa Gilas

SASABAK sa Gilas Pilipinas si Pinoy NBA Prospect Kai Sotto.

Ipapamalas niya ang kanyang galing para sa ‘Pinas nang ianunsiyo nitong kabilang siya sa koponang lalaro sa FIBA Asia Cup 2021 qualifiers sa Clark, Pampanga.

“I’m really looking forward na makasama ulit ang aking mga former teammates, and ng mga PBA players na iniidolo ko dati pa,” saad ni Kai sa naunang ulat.

“Together with them, I hope we play our best and bring glory to our country.”

Kasalukuyang nasa Tate si Kai upang magsanay at abutin ang pinapangarap na NBA bilang bahagi ng NBA G-League Ignite team at nagpapakahasa ng talento.

Excited naman ito ngayong maipapakita na niya ang kanyang improvement para sa sariling bansa.

“I am very excited. I hope to see you all in our games. Pero bago noon, I hope everybody to be safe, to stay safe,” saad ni Kai. (Aivan Episcope)