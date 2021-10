Kai, 36ers babatak sa NBL preseason

MASUSUBOK ang kakayahan ni 7-foot-3 Pinoy homegrown baller Kai Zachary Sotto sa pagsabak nito sa aksiyon sa unang pagkakataon kasama ng Adelaide 36ers sa magbubukas na NBL Blitz na gaganapin sa Tasmania simula sa Nobyembre 14.

Ang set ng preseason games bilang paghahanda sa 2021-2022 NBL season na magbubukas naman sa Disyembre ay susubok kay Sotto at sa 36ers kontra sa mga kasali na Tasmania JackJumpers, Brisbane Bullets, ang New Zealand Breakers, Perth Wildcats at ang Cairns Taipans.

Sasgupa din ang ibang NBL squad na Melbourne United, Illawarra Hawks, Sydney Kings at South East Melbourne Phoenix na nasa lugar ng Victoria at New South Wales para sa preseason games.

Una nang ipinakilala si Sotto kasama ng Adelaide 36rs suot ang gagamitin nitong uniporme.

Habang ang torneo sa Tasmania ay inaasahang warm up lamang tungo sa NBL season, nakatuon kay Sotto at sa 36ers ang pagwawagi sa tropeo na kinikilala bilang Loggins-Bruton Cup.

Ang most outstanding player sa preseason tourney ay gagawaran din ng Ray Borner Medal. (Lito Oredo)