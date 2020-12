Kahiya-hiya ang TRB at NLEX ni MVP

Sa tinagal-tagal nang panahon mga tropapips na nagtitiis ang mga motorista na natetengga at gumagastos ng krudo dahil sa trapik sa mga toll ng North Luzon Expressway (NLEX), wala man lang mga opisyal ng Toll Regulatory Board at opisyal ng kompanyang namamahala sa naturang expressway ang humingi ng paumanhin at umisip ng paraan para matapos ang kalbaryo ng mga biyahero.

Hindi naman siguro mahirap intindihin ang salitang “expressway” na dapat sana eh mabilis na biyahe ng mga tao. Ang problema, naging karaniwan nang eksena sa mga toll plaza ang trapik at naiipon ang mga sasakyan.

Pinalala pa ang sitwasyon sa ambisyosong plano ng TRB at Department of Transportation (DOTr) na alisin ang “cash” payment sa toll at gawing “electronic” sa pamamagitan ng mga RFID. Ang laging panakot ng DOTr at TRB sa mga motorista, magiging totally cashless na ang toll at lagot ang mga walang RFID sticker.

Natural na magkukumahog ang mga motorista na magpakabit ng RFID. Ang problema, dahil dalawa ang kompanyang namamahala sa mga expressway, dalawa rin ang ipapakabit na RFID. Pero kung sa simula pa lang ay ginamit na ng TRB at DOTr ang kukute na makabubuting unahing ayusin ang “interoperability” ng dalawang RFID [ibig sabihin, ang isang RFID puwede na sa lahat ng toll], bago ang pananakot sa pagpapalagay ng RFID, sana eh nabawasan ang paghihirap ng mga motorista.

Dati na nilang inaanunsyo na gagawin ang interoperability pero ngayon lang talaga nagsasagawa ng testing at baka raw sa January 2021 pa malalaman kung uubra talaga. What?!

Samantalang ang mga motorista, nagkukumahog na makabitan ng mga RFID, pumipila sa mga bukana ng toll plaza [lalo na sa NLEX] na nagdudulot ng trapik. Idagdag pa ang mga bopol na sensor na hindi marunong magbasa ng RFID sticker kaya hindi bumubukas ang mga harang at dagdag problema sa trapik.

Pero kung bopols magbasa ng RFID ang mga sensor sa NLEX, aba’y napakahusay naman nilang kumain ng “load” sa card na pinagkukunan ng bayad sa pagdaan sa expressway. Sa mga magugulang–switik ang tawag dyan.

Ang NLEX mga tropapips ay pinamamahalaan ng Metro Pacific Tollways Corp. (MPTC) ng negosyanteng si Manny Pangilinan. Sakop din nila ang Subic-Clark-Tarlac Expressway (SCTEx), Manila-Cavite Expressway (CAVITEx), C5 Southlink, at Cavite-Laguna Expressway (CALAX).

Samantalang ang San Miguel Group naman ni Ramon Ang, balwarte ang Skyway, South Luzon Expressway (SLEx), STAR Tollway, Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway (TPLEx), NAIA Expressway (NAIAx), at Muntinlupa-Cavite Expressway (MCX).

Pero kaibahan nina Ang at Pangilinan; si Ang, agad na inamin ang kakulangan ng kompanya sa pag-asikaso ng RFID at humingi ng paumanhin sa mga tao at nangakong hahanapan kaagad ng solusyon ang probema. Samantalang si Pangilinan, kahit noong isinumpa ng marami ang Meralco na kompanya din niya dahil sa “bill shock,” walang paramdam–mabuti pa ang mga kaluluwa.

Dahil sa kapalpakan sa NLEX at trapik na nangyayari sa mga toll plaza na nasa Valenzuela, sinuspindi ni Mayor Rex Gatchalian ang kanilang bussiness permit at ipinataas ang mga harang sa toll. Ang resulta, libre ang pagdaan sa toll at biglang lumuwag ang daloy ng trapiko.

Parang easy-open-can mga tropapips na eye opener ang nangyari sa Valenzuela–nagpapatrapik ang mga toll plaza dahil sa sablay na mga sensor at walang maayos na kabitan ng RFID sticker. Kung tutuusin, hindi lang sa mga toll na sakop ng Valenzuela problema ang trapik dahil sa kapalpakan ng kompanya ni Pangilinan.

Kabilang na diyan ang Balintawak toll plaza at ang Smart Connect sa Mindanao Avenue. Meron din sa Bulacan, Caloocan, Pampanga at iba pa. Kung hindi rin kikilos ang iba pang alkalde gaya ng ginawa ni Gatchalian, aba’y malamang na dead-ma lang ang gagawin diyan ni Pangilinan gaya sa isyu ng Meralco “bill shock.”

Pero kapag naramdaman na nila ang nawawalang kita sa toll dahil sa ginawa ni Gatchalian, asahan na kikilos ang kompanya ni MVP para hanapan ang solusyon ang problema. At malamang na hindi lang ang mga taga-Valenzuela ang makikinabang kung hindi ang lahat ng mga gumagamit ng NLEX.

Bukod sa pamunuan na namamahala sa NLEX, sunod na dapat kalusin ang mga opisyal ng TRB na mistulang inutil at walang ginawa para tulungan ang mga motorista na dapat nilang pinagsisilbihan. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”