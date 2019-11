Kahit walang RR, Jayson Gilas maraming tirador

KAHIT out na sina RR Pogoy at Jayson Castro, kumpiyansa si coach Tim Cone na hindi magiging anemic ang shooting ng Gilas Pilipinas sa 2019 SEA Games men’s basketball.

May lower back spasm si Pogoy, kababalik lang ni Castro mula sa ipinahingang muscle strain.

“We can still put a really good shooting team out there if we want to,” giit ni Cone. “And we still got a lot of versatility in our lineup.”

Marami pang sniper ang Nationals kina LA Tenorio, Chris Ross, Marcio Lassiter, Matthew Wright at pati si Kiefer Ravena.

Slasher si Stanley Pringle pero bumabato rin sa labas, at may tira sa long range sina Japeth Aguilar at Troy Rosario.

Mula sa perimeter si Vic Manuel, pambarako sa loob sina June Mar Fajardo at Christian Standhardinger.

“Point guards are really strong,” dagdag ni Cone. “So we feel good about where we are.”

Ang tinitimbang na lang ni Cone ay kung sino ang ipapalit sa binakanteng puwesto ni Pogoy. Pinagpipilian ng coaching staff sina Scottie Thompson, Art dela Cruz at Greg Slaughter – tatlo sa na-cut sa final 12.

May hanggang Dec. 3 sa managers’ meeting ang Gilas at Samahang Basketbol ng Pilipinas para magsumite ng pamalit. Kinabukasan ay babalatan ng Filipinos ang kampanya laban sa Singapore sa MOA Arena. (VE)