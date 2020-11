Kahit tinakasan, pinabayaan: Rabiya gustong makita, tulungan ang ama

Napuno ng luha ang mga mata ng mga manonood ng Kapuso Mo Jessica Soho dahil sa mga kuwento ni Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo sa mga pinagdaanan niya sa buhay.

Nakaramdam ng lungkot, awa ang mga manonood dahil sa nakaraan ni Rabiya, na sabi nga niya, sinadya silang iwanan ng kanyang ama. Ang ama ni Rabiya ay may dugong Indian.

At sa pamamagitan ng KMJS ni Jessica Soho ay umaasa siya na mahahanap niya ang ama, sa huling balita niya ay nasa Amerika.

“Ramdam ko deep down in my heart na one of these days ay magkikita kami ni daddy. And with Miss Universe nga, sabi ko, thank you talaga Lord na binigay mo sa akin ito, na hindi lang ang mai-improve ang life ng family ko sa Iloilo, kundi chance ko na rin ako na magka-connect sa biological dad ko.”

Naniniwala si Rabiya na ito na ang simula para magkaroon sila ng komunikasyon ng kanyang ama, na matagal na nga niyang hinahanap.

“Sabi ko nga, dahil ang daming Filipino all over the world, na dahil kilala ka na ng mga Filipino, I know na tutulungan din nila ako na mahanap ang daddy ko. Gusto ko rin malaman if my dad is okey. Kasi kung hindi siya okey, then gagawin ko rin ang responsibilidad ko bilang anak, para tulungan din siya,” pahayag ni Rabiya.

Sinabi nga ni Jessica na ang KMJS ay may tema rin na naghahanap sila ng mga nawawalang kamag-anak.

“Napanood ko po ‘yon, at umiiyak talaga ako.”

At dito nga ay nanawagan si Rabiya sa kanyang ama.

“My Dad’s name is Syed Mohammed Abdullah Moqueet Irfan Hashmi. And the last time I heard, he’s in Chicago with his family.

“Sana thru KMJS, makita niya, malaman niya na ang anak niya ay Miss Universe Philippines na,” at tumulo na ang luha ni Rabiya. (Dondon Sermino)

Solusyon at ‘wag puro resiliency – Mateo

Puring-puri rin ng mga netizen ang pananaw ni Rabiya hinggil sa pagiging resilient ng mga Pilipino tuwing may sakuna.

Kinuha ang opinion ni Rabiya Mateo sa mga sinasabi na idaan na lang ng mga Pinoy sa kanilang pagiging resilient ang pag-survive sa mga nagdaang Bagyong Quinta, Rolly, at Ulysses.

Para sa kanya, maganda na may positive mindset pero ang mas kailangan ay visible at tangible solutions para matuto at mapabuti ang pagharap ng komunidad sa mga kalamidad na darating.

“‘Yung resiliency, parang overused siya to the point na sometimes, we don’t look at the problems to find the solution, and we just tell other people na, ‘All we need to do is have a positive mindset and we’re gonna overcome this.’ But where are the tangible programs to help the people being affected by such situation?” sabi ni Mateo.

“So, yes, iba ‘pag may positive outlook, but again, kailangan nating magkaroon ng tangible and visible solution. Hindi tayo magle-learn, hindi natin mapapabuti ‘yung community natin if puro resiliency na lang.” (Riley Cea)